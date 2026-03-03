自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》每天多7分鐘就足夠！ 研究揭延長壽命3關鍵

2026/03/03 07:21

藥時事表示，澳洲雪梨大學團隊研究指出，只要從睡眠、活動量與飲食3個面向同步改善，壽命與健康壽命都有機會延長；情境照。（圖取自freepik）

藥時事表示，澳洲雪梨大學團隊研究指出，只要從睡眠、活動量與飲食3個面向同步改善，壽命與健康壽命都有機會延長；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，想要追求健康長壽，一定要花時間、靠意志力規劃飲食、運動與作息，才能達成目標，結果往往不了了之或以疲憊收場。藥時事表示，澳洲雪梨大學團隊研究指出，其實每天只要多睡5分鐘、快走2分鐘，再搭配多吃半份蔬菜，長期下來，也可能替自己「多賺」1年壽命。

想健康長壽，一定得要生活大改造？藥時事於臉書專頁發文指出，雪梨大學研究團隊於2026年1月在《刺胳針》（The Lancet）旗下期刊《eClinicalMedicine》發表的1項研究，分析近6萬名UK Biobank受試者資料，平均追蹤約8年，評估睡眠、活動量與飲食品質對壽命（lifeSPAN）與健康壽命（healthSPAN）的影響。結果顯示，只要從睡眠、活動量與飲食3個面向同步改善，壽命與健康壽命都有機會延長。

藥時事指出，該研究最打中忙碌上班族的是，對於原本作息不佳、運動量低、飲食品質較差的人而言，若每天能執行以下3件事，壽命便可能增加約1年：

早5分鐘放下手機睡覺：不是要你立刻晚上10點睡，而是先把入睡的第一步往前推。

活動多2分鐘MVPA：如提早一站下車快走、午休去爬2層樓梯、回家前繞一個街口。

飲食每天多半份蔬菜：飲食不必完美配餐，甚至只要多加一小碟青菜或便當多夾兩口蔬菜。

研究並強調，關鍵在於睡眠、運動與飲食這3項習慣的組合效應。舉例來說，睡眠不足可能造成食慾失衡、偏好高熱量食物，更難好眠；疲累不想活動，也會影響夜間睡眠品質。另，飲食品質不佳，則可能增加發炎與代謝壓力，導致白天精神差，更不想活動。若三者持續同步改善，比單一改變更有累積效果，也足以改寫長期曲線。

不過，藥時事也提醒，這並非保證延壽1年，而是將機率推升。因為，研究提供的是大量人群資料估算趨勢與關聯，但不是對個體的保證。但它代表不需要等到有空閒時才能執行，也不需逼自己極端自律，只要先從最最容易做到的開始，讓改變成為生活預設值，未來或可帶來件健康回報。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中