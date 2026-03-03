健康網》每天多7分鐘就足夠！ 研究揭延長壽命3關鍵

藥時事表示，澳洲雪梨大學團隊研究指出，只要從睡眠、活動量與飲食3個面向同步改善，壽命與健康壽命都有機會延長；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人認為，想要追求健康長壽，一定要花時間、靠意志力規劃飲食、運動與作息，才能達成目標，結果往往不了了之或以疲憊收場。藥時事表示，澳洲雪梨大學團隊研究指出，其實每天只要多睡5分鐘、快走2分鐘，再搭配多吃半份蔬菜，長期下來，也可能替自己「多賺」1年壽命。

想健康長壽，一定得要生活大改造？藥時事於臉書專頁發文指出，雪梨大學研究團隊於2026年1月在《刺胳針》（The Lancet）旗下期刊《eClinicalMedicine》發表的1項研究，分析近6萬名UK Biobank受試者資料，平均追蹤約8年，評估睡眠、活動量與飲食品質對壽命（lifeSPAN）與健康壽命（healthSPAN）的影響。結果顯示，只要從睡眠、活動量與飲食3個面向同步改善，壽命與健康壽命都有機會延長。

藥時事指出，該研究最打中忙碌上班族的是，對於原本作息不佳、運動量低、飲食品質較差的人而言，若每天能執行以下3件事，壽命便可能增加約1年：

●早5分鐘放下手機睡覺：不是要你立刻晚上10點睡，而是先把入睡的第一步往前推。

●活動多2分鐘MVPA：如提早一站下車快走、午休去爬2層樓梯、回家前繞一個街口。

●飲食每天多半份蔬菜：飲食不必完美配餐，甚至只要多加一小碟青菜或便當多夾兩口蔬菜。

研究並強調，關鍵在於睡眠、運動與飲食這3項習慣的組合效應。舉例來說，睡眠不足可能造成食慾失衡、偏好高熱量食物，更難好眠；疲累不想活動，也會影響夜間睡眠品質。另，飲食品質不佳，則可能增加發炎與代謝壓力，導致白天精神差，更不想活動。若三者持續同步改善，比單一改變更有累積效果，也足以改寫長期曲線。

不過，藥時事也提醒，這並非保證延壽1年，而是將機率推升。因為，研究提供的是大量人群資料估算趨勢與關聯，但不是對個體的保證。但它代表不需要等到有空閒時才能執行，也不需逼自己極端自律，只要先從最最容易做到的開始，讓改變成為生活預設值，未來或可帶來件健康回報。

