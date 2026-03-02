健康網》不用節食！ 睡前3小時禁食 不到2個月血壓、血糖雙降

食農專家韋恩引述國外研究指出，只要簡單做到睡前3小時不吃東西，不需減少攝取總熱量，7.5週就能讓血壓自然降低，白天血糖控制改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想降高血壓、控血糖，只能選擇節食、餓肚子嗎？食農專家韋恩引述國外研究指出，只要簡單做到睡前3小時不吃東西，7.5週就能達成夜間血壓下降3.5%、夜間心率下降5%，不需減少攝取總熱量，血壓自然降低，白天血糖控制改善，促進心血管健康，也有助預防三高。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，這項發表於《動脈硬化、血栓形成及血管生物學》（Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology，美國心臟協會期刊）的研究指出，能讓心血管與代謝指標重改善的重點，並非減少總熱量攝取；若搭配睡前3小時將室內環境燈光調暗，效果更佳。

韋恩說明，該研究以39名36-75歲的超重或肥胖的成年人為對象，介入時間為7.5週。研究觀念不在於「節食」，而是讓進食時間與身體的自然晝夜節律對齊。結果顯示，睡前3小食不進食下，實驗組夜間血壓下降3.5%、夜間心率下降5%，白天血糖控制改善，胰島素分泌反應也更有效率。

研究團隊指出，正常健康節律為白天交感神經活躍，心率與血壓上升；夜晚副交感神經主導，心率與血壓下降。但若夜間心率與血壓無法下降，代表自律神經可能失衡，長期下來，恐與心血管風險升高有關。

韋恩說明，由於身體代謝與心血管功能高度受到生理時鐘調控，若晚間仍持續進食，胰島素分泌、交感神經活動與肝臟代謝都會因此延後，影響整晚修復機制。因此，透過這個簡單調整，可讓晝夜節律更加規律。

韋恩表示，由此可知，只要晚餐提前至晚上6-7點前吃完，晚上9點後不再進食、吃消夜；同時減少睡前藍光與強光刺激，並維持固定作息，僅調整進食時間，不改變飲食內容，生理時鐘就可調節得較為規律，進而促進心血管健康並預防三高。

