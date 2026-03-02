自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不用節食！ 睡前3小時禁食 不到2個月血壓、血糖雙降

2026/03/02 14:23

食農專家韋恩引述國外研究指出，只要簡單做到睡前3小時不吃東西，不需減少攝取總熱量，7.5週就能讓血壓自然降低，白天血糖控制改善；情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述國外研究指出，只要簡單做到睡前3小時不吃東西，不需減少攝取總熱量，7.5週就能讓血壓自然降低，白天血糖控制改善；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕想降高血壓、控血糖，只能選擇節食、餓肚子嗎？食農專家韋恩引述國外研究指出，只要簡單做到睡前3小時不吃東西，7.5週就能達成夜間血壓下降3.5%、夜間心率下降5%，不需減少攝取總熱量，血壓自然降低，白天血糖控制改善，促進心血管健康，也有助預防三高。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，這項發表於《動脈硬化、血栓形成及血管生物學》（Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology，美國心臟協會期刊）的研究指出，能讓心血管與代謝指標重改善的重點，並非減少總熱量攝取；若搭配睡前3小時將室內環境燈光調暗，效果更佳。

韋恩說明，該研究以39名36-75歲的超重或肥胖的成年人為對象，介入時間為7.5週。研究觀念不在於「節食」，而是讓進食時間與身體的自然晝夜節律對齊。結果顯示，睡前3小食不進食下，實驗組夜間血壓下降3.5%、夜間心率下降5%，白天血糖控制改善，胰島素分泌反應也更有效率。

研究團隊指出，正常健康節律為白天交感神經活躍，心率與血壓上升；夜晚副交感神經主導，心率與血壓下降。但若夜間心率與血壓無法下降，代表自律神經可能失衡，長期下來，恐與心血管風險升高有關。

韋恩說明，由於身體代謝與心血管功能高度受到生理時鐘調控，若晚間仍持續進食，胰島素分泌、交感神經活動與肝臟代謝都會因此延後，影響整晚修復機制。因此，透過這個簡單調整，可讓晝夜節律更加規律。

韋恩表示，由此可知，只要晚餐提前至晚上6-7點前吃完，晚上9點後不再進食、吃消夜；同時減少睡前藍光與強光刺激，並維持固定作息，僅調整進食時間，不改變飲食內容，生理時鐘就可調節得較為規律，進而促進心血管健康並預防三高。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中