聖嬰年升溫、多雨！ 台南登革熱誓師防疫總動員

2026「台南防疫 全民參與」防疫會議進行綜合討論。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026「台南市政府登革熱誓師大會」暨「台南防疫．全民參與」防疫會議今日於市府召開，由市長黃偉哲主持，率領全體市府同仁、專家學者、國軍弟兄、國營事業單位等共同與會，宣示防疫決心，展現全面動員、守護市民健康的行動力。防疫顧問陳錦生特別提及，今年屬聖嬰年預期會升溫、多雨，病媒蚊指數恐上升，需多加注意。

黃偉哲表示，去年台南市3例本土登革熱病例發生，感謝防疫團隊迅速完成防治，阻絕疫情未於社區蔓延，故今年防治同樣不可鬆懈，另，東南亞地區登革熱疫情持續嚴峻，依據疾病管制署資料顯示，截至3月2日，國內累計登革熱20例境外移入病例，感染國家來源以東南亞國家為主，在此提醒市民朋友出國旅遊、工作、返鄉探親應加強自身防蚊措施。

2026台南防疫全民參與防疫會議於3月2日召開。（台南市政府提供）

防疫顧問陳錦生表示，今年屬聖嬰年，氣溫上升且雨量增加，病媒蚊指數上升，故辦理人潮眾多等大型活動，請事先完成環境巡查，減少病媒蚊孳生，另，防疫經驗之傳承相當重要，可加強人員教育訓練，提升防疫觀念。

杜武俊教授表示，3月至5月為疫情上升期，如果能加以控管即可降低疫情爆發機率，另請各區區公所協助推廣民眾自主通報及LINE@志工巡檢平台，提升民眾參與率，有利於防治；疾病管制署主任劉慧蓉說，外縣市有出現境外移入病例多次就醫未被立即通報，導致社區風險大增，請醫療院所加強通報。

登革熱防治中心公布114年誘卵桶監測整體結果，平均陽性率20.68％，誘得病媒蚊卵粒數94萬5500粒，孳清2149里次，清除18089個積水容器，清除381個陽性容器；風災期間運用科技防疫，與消防局辦理無人機防治登革熱巡查計畫，共巡查57場次，巡查10595家戶，發現893個積水容器，清除8個陽性容器。

為從源頭進行防治，結合TOCC民眾自主通報、LINE志工巡檢平台與風險地圖，提升防治效率，今年將持續進行計畫與防治業務推動，並與勞工局合作，強化外籍移工宿舍登革熱防治聯合稽查並分級辦理複核，落實衛教宣導，降低傳播風險。

