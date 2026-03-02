自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

聖嬰年升溫、多雨！ 台南登革熱誓師防疫總動員

2026/03/02 18:30

2026「台南防疫 全民參與」防疫會議進行綜合討論。（台南市政府提供）

2026「台南防疫 全民參與」防疫會議進行綜合討論。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕2026「台南市政府登革熱誓師大會」暨「台南防疫．全民參與」防疫會議今日於市府召開，由市長黃偉哲主持，率領全體市府同仁、專家學者、國軍弟兄、國營事業單位等共同與會，宣示防疫決心，展現全面動員、守護市民健康的行動力。防疫顧問陳錦生特別提及，今年屬聖嬰年預期會升溫、多雨，病媒蚊指數恐上升，需多加注意。

黃偉哲表示，去年台南市3例本土登革熱病例發生，感謝防疫團隊迅速完成防治，阻絕疫情未於社區蔓延，故今年防治同樣不可鬆懈，另，東南亞地區登革熱疫情持續嚴峻，依據疾病管制署資料顯示，截至3月2日，國內累計登革熱20例境外移入病例，感染國家來源以東南亞國家為主，在此提醒市民朋友出國旅遊、工作、返鄉探親應加強自身防蚊措施。

2026台南防疫全民參與防疫會議於3月2日召開。（台南市政府提供）

2026台南防疫全民參與防疫會議於3月2日召開。（台南市政府提供）

防疫顧問陳錦生表示，今年屬聖嬰年，氣溫上升且雨量增加，病媒蚊指數上升，故辦理人潮眾多等大型活動，請事先完成環境巡查，減少病媒蚊孳生，另，防疫經驗之傳承相當重要，可加強人員教育訓練，提升防疫觀念。

杜武俊教授表示，3月至5月為疫情上升期，如果能加以控管即可降低疫情爆發機率，另請各區區公所協助推廣民眾自主通報及LINE@志工巡檢平台，提升民眾參與率，有利於防治；疾病管制署主任劉慧蓉說，外縣市有出現境外移入病例多次就醫未被立即通報，導致社區風險大增，請醫療院所加強通報。

登革熱防治中心公布114年誘卵桶監測整體結果，平均陽性率20.68％，誘得病媒蚊卵粒數94萬5500粒，孳清2149里次，清除18089個積水容器，清除381個陽性容器；風災期間運用科技防疫，與消防局辦理無人機防治登革熱巡查計畫，共巡查57場次，巡查10595家戶，發現893個積水容器，清除8個陽性容器。

為從源頭進行防治，結合TOCC民眾自主通報、LINE志工巡檢平台與風險地圖，提升防治效率，今年將持續進行計畫與防治業務推動，並與勞工局合作，強化外籍移工宿舍登革熱防治聯合稽查並分級辦理複核，落實衛教宣導，降低傳播風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中