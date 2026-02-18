自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

大吃大喝消化不良 中醫按穴讓腸胃動起了

2026/02/18 05:30
大吃大喝消化不良 中醫按穴讓腸胃動起了

▲合谷。（照片提供／林美蓉）

文／林美蓉

大吃大喝消化不良 中醫按穴讓腸胃動起了

▲內關。（照片提供／林美蓉）

從除夕豐盛的年夜飯，到滿桌的糖果零食、瓜子花生，再到初二回娘家，及初三以後的各種春酒聚餐，過年期間，就是對腸胃功能的一個百米跨欄賽。腸胃好的人正是享用各種美食的快樂時光，而對腸胃功能差的人則可能是一場又一場勝負難料的挑戰！

大吃大喝消化不良 中醫按穴讓腸胃動起了

▲足三里穴。（照片提供／林美蓉）

這段期間最常見的狀況就是消化不良，症狀可能是腹痛、腹脹、反胃，甚至腹瀉，特徵是吃過東西後，特別不舒服，感覺肚子飽脹，不喜歡被壓迫，覺得平躺或把肚子往外挺出來會比較舒服，嗝氣或放屁或者解一些大便出來腹壓減輕也會緩解一點。這個時候可以按壓幾個穴位來行氣止痛，並加強腸胃運化。

◎中醫穴位按摩

●足三里：位於小腿前側，髕骨（膝蓋骨）下緣往下四橫指，脛骨側緣往外1個拇指寬處。

●合谷：將拇指與食指併攏，虎口處出現的隆起最高點，用另一手的拇指於此點向食指側按壓，會覺很痠脹即是穴。

●內關：位於下臂掌側兩條大筋之間，從腕橫紋向上三橫指高度。

用力按揉這幾個穴道幾分鐘後，應該會感覺腹中腸胃開始活動，還有人形容肚子裡面「ㄍㄧㄍㄧㄍㄨˇ ㄍㄨˇ」叫很大聲，腸胃動起來消化也就好了！

不過，緩解病痛是亡羊補牢，減少引發原因更是重要，所以對腸胃功能不好的人有幾個建議：

●生食和熟食最好不要混在一起吃，冷食和熱食也最好不要混著吃，如果實在無法避免，建議先熟食再生食，先熱食再冷食！

●吃飯前不要先喝太多水或飲料，因為胃須先努力把水分吸乾才能進行消化，這會增加負擔！

●不要吃太飽，不易消化的炸物，和奶油或酥油很多的甜點也不要一次吃太多。

●吃飯專心，可讓口中、胃中的消化液完整分泌，充分作用，但過年聚餐難免交談說笑，只好請盡量吃慢一點，多嚼幾下囉！

（作者為新莊慶安居中醫診醫師）

