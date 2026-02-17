自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

藥膳茶飲DIY 養生迎新年

2026/02/17 05:30
藥膳茶飲DIY 養生迎新年

▲清爽藥膳雞絲。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

藥膳茶飲DIY 養生迎新年

▲果香藥膳茶。（照片提供／王儀絜）

農曆新年餐桌上少不了各式美食，由於料理多半偏重口味，建議適量享用，可多吃蔬菜補充膳食纖維，維持營養均衡。除了飲食外，作息也要正常，少熬夜、避免久坐，適時起身做伸展或外出散步，才能保持好活力。也可善用中藥食材來照護，讓假期養生不打烊，迎接新年新氣象。

分享適合春節養生的一道藥食膳及一道茶飲：

◎果香藥膳茶：

●藥食材：山楂、炒麥芽、桂花、蘋果、紅棗、黑棗。

●步驟：

1.將前述藥食材洗淨。

2.將山楂、炒麥芽及桂花放入過濾袋；蘋果洗淨，去核切片；紅棗、黑棗稍微捏裂，備用。

3.將步驟2裝有藥材的過濾袋及紅、黑棗（蘋果片除外）放入鍋中，加入適量的水，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，再放入蘋果片續煮10分鐘，即可關火，待溫度稍微放涼，即可倒出飲用。

●功效：

「山楂」性味酸甘微溫，可健脾行氣、消食磨積；「麥芽」性味甘平，可和脾健胃、行氣消食；「紅棗、黑棗」性味甘溫，可滋補肝腎、益精明目；「桂花」性味辛溫，可生津化痰，袪口臭；「蘋果」含膳食纖維、維生素Ｃ、多酚類。

●小叮嚀：若天氣寒冷時，可加入2-3片生薑一起熬煮；哺乳產婦不宜食用麥芽。

◎清爽藥膳雞絲：

●藥食材：荷葉、紫蘇葉、枸杞、鴻喜菇、黃豆芽、橘子、黑木耳、雞胸肉、米酒、醬油、冰糖。

●步驟：

1.將前述藥食材洗淨，黑木耳切絲、橘子剝皮，將果瓣切小塊、雞胸肉用適量米酒浸泡5分鐘，備用。

2.將雞胸肉用荷葉及紫蘇葉包起來，放入電鍋內鍋，外鍋加1杯水蒸煮，待開關跳起後，再燜5分鐘。

3.湯鍋加入適量水，開火，待大火煮滾後，先放入黑木耳絲，煮5分鐘，再加入鴻喜菇、黃豆芽及枸杞，續煮3分鐘後，即可關火，撈起瀝乾備用。

4.取出步驟2蒸熟的雞胸肉，趁溫熱撕成雞絲；藥膳雞湯汁倒入容器中備用。

5.將雞絲、鴻喜菇、黃豆芽、黑木耳絲放在大碗中拌勻。

6.取適量醬油及少許冰糖加入步驟4的藥膳湯汁中，攪拌均勻後，淋在步驟5拌好的雞絲及蔬菜上，即可盛盤。

7.最後，放上橘子、枸杞及香菜，即可上桌。

●功效：「荷葉」性味苦平，可清暑利濕、升陽止血；「紫蘇葉」性味辛溫，解表散寒、行氣和胃；「枸杞子」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目；「雞肉」含蛋白質、維生素B群、礦物質；「鴻喜菇」含蛋白質、膳食纖維、硒；「黑木耳」含膳食纖維、礦物質；「黃豆芽」含膳食纖維、維生素A、蛋白質；「橘子」含維生素C、β-胡蘿蔔素、膳食纖維。

●小叮嚀：素食者可用腐竹取代雞胸肉。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

