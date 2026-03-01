自由電子報
健康醫療
三高慢性病

不是半年是兩天！只吃燕麥48小時 壞膽固醇竟然有變化

2026/03/01 12:07

研究顯示，短短兩天的密集燕麥飲食，就能讓壞膽固醇出現可測量的下降變化。（圖取自photoAC）

〔編譯陳成良／綜合報導〕只靠兩天的飲食調整，身體的膽固醇指數真的會改變嗎？德國一項臨床試驗發現，受試者在短短48小時內以燕麥為主食，血液中的壞膽固醇出現明顯下降。研究團隊強調，這不是神奇減肥法，而是揭示了「短期飲食衝擊」對人體代謝的真實影響力。

據《科學日報》（ScienceDaily）報導，這項發表於《自然通訊》（Nature Communications）期刊的研究，由德國波昂大學團隊執行。研究針對體重與血脂亮紅燈的「代謝症候群」患者進行測試，讓受試者在兩天內每天吃下300克燕麥，並將日常熱量大幅減半。結果顯示，燕麥組的低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）下降了10%，平均體重減輕2公斤，降脂效果甚至在6週後依然可見。

為何短短兩天就能見效？研究人員破解了其中的機制：當受試者在短期內大量攝取燕麥時，腸道內特定細菌的數量會隨之激增。這些細菌在分解燕麥後，會產生「阿魏酸」（ferulic acid）等代謝物，進入血液後能直接調節整體的膽固醇代謝。此外，研究也發現，若只是每天常態性吃80克燕麥而不限制熱量，降血脂效果反而微弱。這意味著唯有透過「短期密集衝擊」，才能瞬間改變腸道菌相平衡，發揮出少量攝取無法達到的作用。

醫療監控下的實驗 一般人切勿盲從

儘管效果驚人，但研究團隊也劃出了明確的現實邊界。這項試驗是在嚴格的醫療監控下進行，每天300克燕麥搭配熱量減半屬於「極端飲食介入」，不僅缺乏全面營養，更不適合一般人或慢性病患自行在家長期仿效。

專家提醒，這項研究的價值在於證實飲食能作為控制血脂的短期調節工具，但絕不能取代現代降血脂藥物。若民眾想嘗試類似的飲食調整，務必先經過專業醫師評估，切勿將極端實驗當作日常作息。

