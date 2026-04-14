健康網》每週2次以上！ 研究曝男性「愛愛頻率」竟能降心臟病風險50％

懿安泌尿科診所院長呂謹亨指出，男性有規律性行為，既護心又防攝護腺癌；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每週性行為兩次或以上的男性，與每月不到一次的男性相比，懿安泌尿科診所院長呂謹亨引述《美國心臟病學期刊》指出，患心臟病的風險降低了約45-50%！

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享，規律的性生活與適當的射精頻率，不僅能增進伴侶感情，更與我們的心血管、攝護腺健康及整體壽命息息相關。以下是愛愛對男性健康的2大好處：

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●護心又長壽：

男性愛愛，大幅降低心臟病風險，根據研究發現，每週有2次以上性生活的男性，罹患嚴重心臟病的風險幾乎是每月不到1次男性的一半

。

美國大型研究指出，心血管疾病患者若同時伴隨「低性頻率」（每月少於一次），其整體死亡率會比單純患有心血管疾病的人高出許多。

此外，性愛是一項很好的運動，每次平均可消耗約60大卡，等同於輕度運動，同時能釋放腦內啡來減輕壓力，並有助於增強免疫系統功能。

●遠離攝護腺癌：

根據哈佛大學18年大型研究，每月射精達21次以上的男性，與每月射精4-7次的族群相比，罹患攝護腺癌的風險可大幅降低（約降低19%至33%的風險）。

其原因是規律射精能幫助攝護腺「排出舊廢物與潛在致癌物」、活化並「調節荷爾蒙」（如睪固酮），並且能顯著「改善骨盆腔的血液循環」。

呂謹亨提醒，勃起需要良好的血管功能與血液流通。研究分析指出，勃起功能障礙往往是心血管疾病（如動脈硬化）、冠心病或中風的早期警告指標。所以，男性若遇到性功能障礙，千萬別因為害羞而避諱就醫！男性應主動向醫師諮詢，因為這可能不僅是性健康問題，更隱藏著高血壓、糖尿病或心血管疾病的隱患，及早檢查才能防患未然。

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