健康網》穿戴式裝置助攻 步數研究再揭最低有效數 不難達標

步數論是近年來津津樂道的話題，根據2025年《自然通訊》期刊發表，日行1700步即有降低肥胖、脂肪肝；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「久坐」證實不利健康，根據2025年《自然通訊》（Nature）期刊發表，利用穿戴式裝置，追蹤15000人長期健康綜合性研究資料庫，發現日行1700步即有降低肥胖、脂肪肝，5500步以上，明顯可降低糖尿病、肺阻塞風險。

早期「日行萬步」僅為概念性口號，並無科學依據；自2019年起，隨著哈佛等研究證實每日約4400步即開始產生健康效益，步數研究正式進入實證階段，並逐步修正為「不必追求1萬步」。2020至2022年間，研究進一步確認步數與死亡率及健康風險呈負相關，並提出不同年齡層有各自適當的步數範圍，建立「步數有門檻且有上限」的觀念。

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近年研究則更進一步深化。2024/2025年《自然通訊》指出，在久坐情境下，增加步數可部分抵銷慢性疾病風險，顯示日常活動量的重要性；而2025年《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）則進一步突破，強調不僅是「走多少」，更重要的是「怎麼走」，連續步行時間才是影響生理效益的關鍵。以下是各時間的「步數論」：

●2019年：

哈佛公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）針對約1萬6000名女性進行步行研究，發現日行約4400步後開始降低死亡率，7500步達到效果平台，推翻過去1960年代「日行萬步」的觀念，並發表於《美國醫學會內科學期刊》（JAMA Internal Medicine）。

●2020年：

美國國家癌症研究所（National Cancer Institute, NIH）針對成人穿戴裝置數據進行研究，發現步數與死亡率呈負相關，且「步數量」比「步速」更為重要，並發表於《美國醫學會期刊》（JAMA）。

●2022年：

美國麻州大學（University of Massachusetts）等多國研究團隊進行統合分析研究，發現不同年齡層有不同最佳步數範圍，60歲以下約8000至10000步，60歲以上約6000至8000步，並發表於《刺胳針公共衛生期刊》（The Lancet Public Health）。

●2024/2025年：

美國國家衛生研究院（NIH）主導之All of Us Research Program，結合多所大學研究團隊，分析超過1萬5000名穿戴式裝置成人資料，發現長時間久坐會提高多種慢性疾病風險，而增加每日步數可降低相關風險，且在7500至8000步後效果趨於平緩，並發表於《自然通訊》（Nature Communications）。

●2025年：

美國多中心研究團隊（包含哈佛醫學院等）進行長期追蹤研究，發現相較於零碎步行，連續步行10至15分鐘以上對降低死亡率與心血管疾病風險效果更佳，顯示「步行方式」比單純步數更為關鍵，並發表於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）。

台灣對於步數與健康的相關建議，主要由衛福部國民健康署及臨床醫界提出，整體方向與國際研究趨勢大致一致。近年已逐漸由早期強調「日行萬步」的概念，修正為每日約7000至8000步即可達到基本健康效益，並強調規律活動的重要性。

此外，台灣亦開始重視久坐對健康的不利影響，建議民眾在日常生活中增加步行量、減少靜態時間，以降低慢性疾病風險。然而，相較於國際最新研究進一步探討步行的連續時間與活動模式，台灣目前仍以「步數累積」作為主要衛教重點，對於步行品質與運動型態的著墨相對較少。

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