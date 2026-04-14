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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》天天接觸當心！研究揭這毒物損害骨密度 孩子影響更大

2026/04/14 22:15

很多人以為骨質密度下降只是缺鈣或老化問題，其實每天接觸的東西，可能才是關鍵。食農專家韋恩表示，最新研究發現，存在於外帶紙餐盒等用品中的化學物質PFAS，竟與骨質密度下降有關；情境照。（圖取自freepik）

很多人以為骨質密度下降只是缺鈣或老化問題，其實每天接觸的東西，可能才是關鍵。食農專家韋恩表示，最新研究發現，存在於外帶紙餐盒等用品中的化學物質PFAS，竟與骨質密度下降有關；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為骨質密度下降只是缺鈣或老化問題，其實每天接觸的東西，可能才是關鍵。食農專家韋恩表示，最新研究發現，一種存在於日常用品中的化學物質PFAS，竟與骨質密度下降有關。更令人擔心的是，這種對於骨骼的影響，在孩子身上可能更加明顯。

韋恩於臉書粉專發文指出，PFAS（全氟及多氟烷基物質）最可怕的地方，不是它有多毒，而是它已經無所不在，包括：常喝的水、外帶的紙餐盒、孩子的防潑水外套、微波爆米花袋等，都可能含有它。此外，1項發表在《內分泌學會期刊》的新研究指出，它還可能削弱孩子的骨骼。

韋恩表示，該研究追蹤218名從出生起就參與長期世代研究的孩子，分別在出生、3 歲、8歲、12歲時抽血測定4種PFAS濃度（PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS），並於12歲時測量6個部位的骨質密度。

研究揭4種PFAS骨密度影響

韋恩說，研究結果發現以下情況：

PFOA（全氟辛酸）：不管幾歲暴露，一律與前臂骨密度下降有關，也是4種中影響最一致、最強的。

PFNA：12歲時血中濃度越高，全身、髖部、股骨頸、前臂的骨密度都越低。

PFHxS / PFOS：有趣的是，3歲時濃度高，反而與部分承重部位骨密度較高有關；但到8-12歲後，高濃度就轉為負相關。

女孩骨密下降影響更勝男孩

韋恩指出，研究也發現，女孩的影響明顯大於男孩，12歲時，4種PFAS混合濃度與前臂骨密度下降的關聯，在女孩身上特別顯著。研究者推估，PFAS濃度最高與最低的孩子相比，骨折風險差距可達約30%。研究者指出，PFAS可能干擾維生素D的代謝，進而影響骨骼礦化。

此外，PFAS本身是已知的內分泌干擾物，而青春期正是骨骼快速累積密度的黃金期，大約20歲後，骨質密度就只減不增了。如果孩子在此時期無法達到遺傳潛力的骨密度上限，日後骨質疏鬆與骨折的風險就會相應上升。

減少PFAS危害日常4撇步

韋恩建議，日常生活可以掌握以下4個重點，有助減少PFAS危害：

●使用通過NSF認證的家用濾水器（逆滲透或活性碳）。

●減少微波爆米花、速食紙包裝等一次性食品接觸包材。

●避免購買含PFAS成分的防水防污布料產品，可注意商品標籤標示。

●用鐵氟龍不沾鍋時，注意有沒有刮痕受損。

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