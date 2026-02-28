自由電子報
健康 > 杏林動態

健康網》就診3言行傷醫病關係 醫：批評前位醫師不OK

2026/02/28 18:30

遇到口無遮攔的病患，特別是批評其他醫師者，醫師心裡也會很受傷，進而影響醫療品質。台中光田耳鼻喉科醫師黃聖凱提醒，「批評上一位醫師」很不得體。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕病患生病固然痛苦，然遇到口無遮攔的病患，特別是批評其他醫師者，醫師心裡也會很受傷，進而影響醫療品質。台中光田耳鼻喉科醫師黃聖凱在臉書粉專「醫病醫心 知己知鼻｜台中光田耳鼻喉科 黃聖凱醫師」建議大眾能減少批評，調整用詞，避免遷怒，才能幫助醫病關西良好。

如何避免一秒惹怒你的醫師？黃聖凱坦言，看診到現在，慢慢發現有些患者，常常會說出一些讓人很無奈的話，導致看診氣氛不太對勁，相對的也影響到醫療品質。黃聖凱指出下列可能並提出解方。

批評上一位醫師

例如：醫師我跟你說，前一位醫師都不會看，亂開藥，害我越來越嚴重，爛死了。

醫師心裡話：你都把前一位醫師罵成這樣，會不會出門也這樣罵我。於是開始防衛性醫療，原本可以好好治療或是手術的部分，就可惜了

建議版本：醫師，我的疾病非常困擾，久聞您醫術精湛（以下省略千字讚美之詞）相信醫師一定可以幫我解決的。

一次問一百個問題

例如：醫師我跟你說，我鼻子很不舒服，耳朵也很癢。對了對了，有時候還會打噴嚏，流鼻水。另外也會頭痛頭暈、耳鳴，腳也脫皮了，怎麼辦？快幫幫我⋯

醫師心裡話：這位大姐，妳一次講這麼多問題，我後面還有這麼多患者，況且很多是慢性十幾年的問題，很難一次幫你解決呀！

建議版本：醫師，我這次來主要是鼻子不舒服，過敏鼻塞鼻涕倒流，請你幫幫我。

黃聖凱提醒，就診前，建議先整理好看診大重點，若有時間再詢問其他症狀，一次解決一個問題，就很圓滿了。

把氣出在醫師身上

例如：一進門臉就很臭，醫師，我喉嚨痛啦！痛好幾天了，很煩欸！

醫師心裡話：這位兄弟，我在這兒看診可沒有欠你，身體不舒服我很替你難過，但是請不要把情緒發洩在我身上。

建議版本：醫師，我喉嚨真的很不舒服，吞嚥吃東西都非常痛苦，可以請你幫幫我嗎？拜託。

當然遇到上述這些狀況，黃聖凱為難之餘，也是會用智慧，仔細的把看診氣氛處理好，讓每位患者，都能夠笑著出門，有所撫慰。良好的醫病關係，絕對是非常重要的！

