健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

每天11顆變1顆？ HIV單顆療法讓高齡患者少吞藥

2026/03/01 10:50

研究顯示，新型單顆療法有望幫助部分長期HIV感染者減少每日服藥數量。圖中藥物與本文所述療法無直接關聯。（資料照）

研究顯示，新型單顆療法有望幫助部分長期HIV感染者減少每日服藥數量。圖中藥物與本文所述療法無直接關聯。（資料照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕對許多活了幾十年的HIV（人類免疫缺乏病毒）感染者來說，巨大的藥盒早已成為生活的一部分。如今，一項最新研究顯示，這群步入高齡的長期存活者，未來可能只需要每天一顆藥，就能穩定控制病毒。這項療法若能順利推進，有望大幅減輕每日服藥的重擔，讓他們不再被繁複的藥物管理綁住生活節奏。

據《金融時報》報導，這項刊登於權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的研究，針對全球逾550名長期感染者進行測試。受試者中位年齡達60歲，最高齡達84歲。許多人患有腎臟病等老化共病，每天需吞服3至11顆藥物，且對現有療法反應不佳。

研究換用兩種已上市藥物組成的新型單顆製劑，結果顯示高達96%改用單顆療法的受試者成功維持病毒抑制，效果完全不輸給繼續服用多顆藥物的對照組（94%至96%）。

領導研究的倫敦瑪麗王后大學（Queen Mary University of London）教授奧金（Chloe Orkin）指出，隨著感染者步入高齡，身體器官負擔加重，每天吞服大量藥物不僅極度不便，更可能伴隨高膽固醇等副作用。

實驗證實，改用單顆療法後，患者副作用明顯下降，生活品質顯著提升。這不僅是HIV治療的進展，更為廣大面臨「高齡與多藥管理」困境的慢性病群體帶來了新的解題方向。

科學進展仍需政治與資金後盾

然而，科學的進步仍需政治意志作為後盾。愛滋病公益組織強調，新型單藥療法若獲監管核准，將成為極具潛力的新選項。但近期美國等富裕國家削減全球衛生資金，特別是對「美國總統愛滋病救援緊急計畫」（PEPFAR）的限制，已擾亂多國的防治工作。專家呼籲，如何確保弱勢患者能取得這些新藥，仍是達成聯合國2030年終結愛滋威脅目標的關鍵挑戰。

