全球麻疹升溫 出國先準備「保護力」

記者邱芷柔／台北報導

日本麻疹疫情升溫、創近7年同期新高，加上世界棒球經典賽（WBC）即將開打，赴日人潮恐再攀升。醫師提醒，麻疹傳染力極強，只要身處同一空間就可能中鏢，防護關鍵仍在疫苗，完成2劑的保護力可達95％以上，若短期暴露風險高，也可考慮自費施打免疫球蛋白，提供2至4週的防護。

同空間中 麻疹疫苗可提供防護

感染科專家、台大醫院小兒科特聘教授黃立民指出，麻疹屬於高度傳染疾病，R0值可達12至18，也就是平均1個感染者會傳給12至18人，且麻疹是典型的「空氣傳染」，只要處於同一空間，即使距離7、8公尺仍可能被感染，傳播力遠高於新冠病毒及一般呼吸道疾病。

黃立民指出，預防麻疹主要有2種方式，分別為主動免疫與被動免疫。其中，「主動免疫」即完成2劑疫苗接種，只要確認已打滿2劑，基本上就可獲得約95％至99％的保護力。「被動免疫」則是短期內需前往麻疹風險較高環境、擔心感染的人，可考慮施打免疫球蛋白，該蛋白是將人體抗體製成製劑，注射後可立即提供保護力，效果約可維持2至4週，能作為短期防護措施。

相較之下，口罩對麻疹防護效果有限；黃立民說，一般外科口罩孔徑較大，且難以完全密合，無法有效阻擋空氣傳播，即使多戴幾層效果也有限，建議不應將口罩作為主要防護手段。

國內免疫漏洞 以30至40歲為最

針對國內疫情，黃立民認為，台灣整體麻疹疫苗覆蓋率超過9成，但仍存在免疫漏洞，其中以30至40歲族群最為明顯，主要是因為當年未完整接種2劑疫苗，且未曾自然感染，導致抗體不足，此外，尚未接種疫苗的嬰幼兒也屬高風險族群。

日本創7年新高 印尼等8國列第2級警示

疾管署也提醒，全球麻疹疫情持續升溫，亞洲多國包括：越南、新加坡、印尼、印度、蒙古及哈薩克等均有病例，日本今年累計43例，為近7年同期新高，以東京都與大阪府最多；美洲則以墨西哥、美國、加拿大疫情較為嚴重，其中墨西哥已逾4千例、美國近千例，歐洲去年亦有30國通報逾7千例。

疾管署已對印尼、越南、印度等8國發布第2級警示，提醒民眾加強防護，並呼籲旅遊期間注意手部衛生、必要時戴口罩，返國後3週內若出現發燒、紅疹等症狀應儘速就醫，並主動告知醫師相關旅遊史。

