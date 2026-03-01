健康網》吃素竟成大腸癌高風險？ 醫揭5大健康盲點

吃素反而容易得大腸癌？基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，長期茹素確實有5大健康盲點，但易罹患大腸癌還須更多科學證據；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃素反而容易得大腸癌？基隆長庚醫院肝膽腸胃科醫師錢政弘指出，在臨床上，確實遇到不少長期茹素、少吃肉，卻還是被大腸癌找上門的案例，不過，這項科學研究還須要更多證據才能下結論。

錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文指出，一項刊登於《英國癌症期刊》（British Journal of Cancer）的跨國大型研究，整合英國、美國、台灣與印度等地9個世代、超過180萬人資料，分析不同飲食型態與17種癌症風險的關聯。結果顯示，部分非肉類飲食與多種癌症風險降低相關，但純素者（vegan）的大腸直腸癌風險增加。

錢政弘整理5個素食者健康盲點：

●維生素D嚴重不足：

維生素D多存在於魚類、雞蛋中。研究顯示，長期茹素者缺乏維生素D的比例比一般人高出 2-3倍。而維生素D不足，正是大腸癌的明確風險因子。

●「極端低油」反而阻礙吸收：

維生素D是「脂溶性」的，需要油脂幫忙吸收。有些人為了健康採取極致清淡、低油飲食，結果導致維生素D吸收率低下，反而得不償失。

●活動量與日照過少：

部分素食族群（如年長修行者）習慣靜態活動（打坐、讀經），若長期久坐導致腸道蠕動變差，加上少曬太陽，大腸癌風險就會悄悄上升。不過像熱愛戶外攀岩的素食者Alex 霍諾德，可就沒這個風險了。

●鈣質攝取短缺：

鈣離子能結合膽酸，減少它對腸道黏膜的毒害。如果不喝牛奶、優格等乳製品，又沒有從其他管道補鈣，腸道就少了這層保護。

●加工素食與調味危機：

蔬果本身很健康，但「加工素肉」或「重口味調味料」就不一定了。近年許多食安風波都出在調味料，其中的添加物反而可能是致癌元凶。

另外，錢政弘建議素食者要吃得更健康，有3方針可以加強：

●多吃原型食物：減少加工品，遠離複雜調味。

●補足維生素D與鈣：多攝取香菇、堅果、芝麻、芥蘭菜、青江菜、豆腐等。

●增加活動量：多運動、多曬太陽，讓腸道動起來！

