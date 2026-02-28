自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》看病「聰明5問」：更有效率、醫病都開心

2026/02/28 20:18

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，若做好「醫病溝通」，可以避免很多誤解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，若做好「醫病溝通」，可以避免很多誤解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也曾看過有病患與醫師在診間內「吵架」，並非惡意找碴，卻感到病患不大理解與接受醫師解釋的狀況？或是你曾是當事人之一？台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，「醫病溝通」有技巧，可以避免很多誤解。在醫院，最常見的不是「病情太複雜」，而是「溝通斷線」。

姜冠宇表示，很多時候不是病人不講理，而是他不知道怎麼用「對的方式」把身體狀況說清楚，也不知道怎麼把醫師的資訊聽懂、問到重點。結果焦慮、恐懼、排斥，一次爆發。

姜冠宇建議實用工具：「聰明五問」不是要你變專家，而是讓你在關鍵時刻「問對問題」，把恐懼變成可討論的選項，讓醫師也能更透明、更精準地跟你說明。

聰明五問（看診、住院都能用）

1. 這個治療／檢查的效用是什麼？（目標是改善症狀、避免惡化、還是釐清原因？）

2. 會有什麼風險或副作用？（常見 vs 嚴重，分別是什麼？）

3. 有沒有替代方案？（包含觀察、非藥物、不同藥物、不同檢查、處置）

4. 成本是多少？（費用、時間、住院天數、照顧者負擔）

5. 如果我不做或延後做，會怎樣？（最可能後果＋什麼情況要立刻回來）

你會發現：當你把這五問問清楚，醫師通常也更容易把資訊「誠實透明」地整理給你；醫病彼此的信任，也更容易建立起來。姜冠宇呼籲：醫療不怕被問，怕的是沒問清楚，彼此不信任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中