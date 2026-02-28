健康網》看病「聰明5問」：更有效率、醫病都開心

台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，若做好「醫病溝通」，可以避免很多誤解。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕你也曾看過有病患與醫師在診間內「吵架」，並非惡意找碴，卻感到病患不大理解與接受醫師解釋的狀況？或是你曾是當事人之一？台北市立聯合醫院中興院區醫師姜冠宇在臉書粉專「姜冠宇醫師」表示，「醫病溝通」有技巧，可以避免很多誤解。在醫院，最常見的不是「病情太複雜」，而是「溝通斷線」。

姜冠宇表示，很多時候不是病人不講理，而是他不知道怎麼用「對的方式」把身體狀況說清楚，也不知道怎麼把醫師的資訊聽懂、問到重點。結果焦慮、恐懼、排斥，一次爆發。

姜冠宇建議實用工具：「聰明五問」不是要你變專家，而是讓你在關鍵時刻「問對問題」，把恐懼變成可討論的選項，讓醫師也能更透明、更精準地跟你說明。

聰明五問（看診、住院都能用）

1. 這個治療／檢查的效用是什麼？（目標是改善症狀、避免惡化、還是釐清原因？）

2. 會有什麼風險或副作用？（常見 vs 嚴重，分別是什麼？）

3. 有沒有替代方案？（包含觀察、非藥物、不同藥物、不同檢查、處置）

4. 成本是多少？（費用、時間、住院天數、照顧者負擔）

5. 如果我不做或延後做，會怎樣？（最可能後果＋什麼情況要立刻回來）

你會發現：當你把這五問問清楚，醫師通常也更容易把資訊「誠實透明」地整理給你；醫病彼此的信任，也更容易建立起來。姜冠宇呼籲：醫療不怕被問，怕的是沒問清楚，彼此不信任。

