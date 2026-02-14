自由電子報
健康醫療
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

年菜美食「停看聽」慢性病友安心吃不踩雷

2026/02/14 05:30
▲菊花枸杞茶可以幫助體內清熱解毒，去油漬與濕熱。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲多喝水、飲食清淡，有助於促進新陳代謝，消除體內熱毒素，保持腸道通暢；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

農曆新年是親朋好友團聚的美好時光，各種美味佳餚與糕點琳瑯滿目，人們沉浸在節慶的歡樂氣氛與團聚的喜悅中。然而，對於慢性病人而言，過度放縱的飲食與群聚的行為可能不知不覺帶來一些風險。

年菜美食「停看聽」慢性病友安心吃不踩雷

▲大椎穴有助調節體溫，合谷穴可緩解疼痛。（照片提供／邱伯恩）

多喝水忌熬夜 膳食纖維要吃夠

春節期間總有接二連三的聚餐，也經常過量飲酒，節日大餐更含高脂肪、高糖等食物，這對於有心血管疾病、糖尿病等慢性病的病人是非常危險的。千萬不要把「假期」與「大餐」過度連結，在此特別強調：飲食的原則是吃到不會有飢餓感，對身體就代表已攝取足夠的量了。

傳統醫學的角度來看，疾病都是身體失衡狀態的反應。在節慶歡愉的氣氛中，很容易不知不覺放縱自己，導致暴飲暴食、作息不規律與飲酒過量。這些看似正常的行為，在節後總會為身體帶來更沉重的負擔，影響到健康，尤其對於有慢性病的病人。

過量飲食容易讓體內熱盛，也就是俗稱的「上火」。而熬夜睡眠不足也容易導致陰虛火旺的症狀，造成頭暈、精神萎靡、專注度下降、免疫力差等，更增加感染疾病的風險，也是呼吸系統疾病容易在年假期間倍增的原因之一。

建議在年節期間慢性病的病人仍要盡量保持飲食清淡，避免過度辛辣刺激性食物，且要適量補充維生素和膳食纖維，有助於保持腸道通暢；多喝水有助於促進新陳代謝，消除體內熱毒素，而充足睡眠，更有助於調節身體的陰陽平衡。

中藥茶助消食 穴位刮痧清熱解毒

在大餐或飲酒過後，可以搭配一些中草藥的草本飲，可以幫助體內清熱解毒，去油漬與濕熱。可用菊花、枸杞、山楂各2-3錢，以800c.c.熱水沖泡，做出菊花枸杞草本茶飲。

另外，如果體內燥熱過剩，也可以使用刮痧，配合按壓特定穴位，如大椎穴（位於第7頸椎下方，低頭時最突出的穴位）與合谷穴（位於拇指和食指之間的虎口處）。適當的刮痧可以幫助疏通經絡，排出體內熱毒。

了解自身健康狀況、並重視自我照護，相信慢性病人仍能在假期中創造難忘的回憶，同時兼顧保障自身健康。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

