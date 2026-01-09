自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

好累卻睡不著 中醫調理助一夜好眠

2026/01/09 05:30
好累卻睡不著 中醫調理助一夜好眠

▲醫師建議每天飯後1小時，快走15分鐘，至身體微出汗，幫助夜晚好眠。 （照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

好累卻睡不著 中醫調理助一夜好眠

▲失眠是現代人常見困擾，尤以女性為多；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

失眠是現今最常見的困擾，在台灣的成人中，有失眠經驗的占25%，尤其女性更為嚴重。

好累卻睡不著 中醫調理助一夜好眠

▲三餐定時定量戒消夜，顧腸胃得好眠。（照片提供／趙家儀）

中醫認為，睡眠的生理機轉是白天陽氣運作，入夜則陽氣潛藏到體內，與人體的陰氣結合，才能形成睡眠。失眠是由於「陽不入於陰」，也就是大腦皮質細胞呈現持續興奮或思考的狀態，引起體內臟腑氣血失衡，心神不寧所致。人體氣血陰陽平衡協調，才能擁有好的睡眠品質。

心火旺或肝氣鬱滯 造成失眠

晚上是養人體陰氣的時段，也就是讓細胞修復的時段，如果這段時間無法好好休息，身體很容易呈現虛性亢奮，容易產生虛火，人體的陽氣過亢，愈到晚上精神愈好。

常見的失眠病人類型包括：「心火旺」或「肝氣鬱滯」造成的失眠。其中「心火旺」容易舌尖紅、容易心煩不安、口乾舌燥、小便熱，這時以清心火為主；肝氣鬱滯」出現易怒、口苦、胸悶、月經來潮前乳漲感顯，可以用加味逍遙散等藥物加減來疏肝理氣。

心脾血虛類型 常見多夢易醒

有些人睡前喜歡下班聚餐，吃消夜後出現打嗝、脹氣、消化不良，與中醫所描述的「胃不和則臥不安」雷同。

飲食不節容易造成腸胃的負擔，這類的病人須要先戒掉吃消夜的習慣，盡量三餐定時定量。

另一種常見的類型為心脾血虛，出現多夢易醒，容易頭暈、健忘、體力差，臉色蒼白，手腳麻，月經來潮量多不止，這時可以用調養心脾，寧心安神的方式來協助病人。

治療失眠的過程中，首要先分析病人的生活型態、作息、飲食習慣，若病人失眠，必須先戒斷咖啡、綠茶或是含有咖啡因的飲料，若真的無法避免，也必須在中午以前飲用完畢。

許多人因為長期不運動，造成經脈淤塞，以致身體氣滯血瘀，晚上難以入眠，此時建議患者每天飯後1小時，可以快走15分鐘，身體微出汗即可。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

