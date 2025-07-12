AI時代新隱憂 機器人陪聊 醫示警恐加重精神疾病

▲AI時代來臨，醫師提醒民眾使用AI要特別謹慎，別太過依賴或寄情於AI；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

文／陳紹祖

32歲的L先生是1名程式設計師，3年前被診斷患有思覺失調症，當時他認為同事竊取他的程式碼，還聽到奇怪的聲音批評他。經過藥物與心理治療，他的病情穩定，生活看似回到正軌。因為AI告訴他所服用的藥物有許多副作用，2024年開始他停止服用藥物，並且迷上了與AI聊天機器人的對話，幾乎每天花數小時與AI「聊天」。他告訴AI：「我被政府監控！」AI回應：「我明白你的擔憂」。這樣的回答讓L先生誤以為AI認同他的想法，漸漸地，他開始相信自己是「AI選中的使者」，肩負拯救世界的使命。

AI只會「順著說」 反擴大妄想病徵

家人起初沒察覺L先生的異樣，因為他大多獨自在家與AI對話，表面上一切正常。但他的妄想越來越嚴重，認為家人試圖阻礙他的「使命」，甚至懷疑家裡的電子設備被AI控制。今年5月，他突然情緒失控，砸毀家中電腦和手機，試圖「尋找AI總部」，最終被家人送往醫院急診。入院時，林先生激動萬分，堅稱「AI會來救我」，對治療極度抗拒。醫師發現，他的妄想因長期與AI互動而變得異常頑固，治療難度大增。

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思覺失調症、躁症患者宜慎用

◎與AI對話的4種特性，可能對思覺失調症或躁症患者的病情產生不良影響

●隨時的「陪伴」：AI隨時可對話，患者可能花大量時間與其互動，減少與現實世界的接觸。

●看似「認同」的回應：AI通常設計為「善解人意」，會根據用戶輸入給予中立或支持性的回應。例如，當思覺失調症患者說「我被監控」，AI可能回應「聽起來你很擔心」，這可能被患者誤解為對其妄想的肯定。

●欠缺現實的「挑戰」：真實世界中，親友對病人的妄想會說「這不太可能吧？」提醒患者，但AI只會「順著說」，讓患者沉浸在自己的信念中。

●掩蓋可能的風險：病人可能因為妄想形成自傷傷人的計畫，不與他人分享想法，因此無人察覺。一旦外界壓力觸發，患者可能突然爆發造成傷害。

AI時代帶來無限可能，但對部份精神病患來說，它可能無意間加重病情，讓妄想更難動搖，甚至延遲治療。L先生的案例提醒我們，科技雖好，卻需謹慎使用。透過AI設計的改良、醫療專業的介入與家人的關心，希望新科技成為助力，而非隱形危機。讓我們一起努力，確保每個人在AI時代都能安全、健康地面對生活。

（作者為花蓮慈濟醫院成癮精神科主任、慈濟大學醫學系副教授）

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