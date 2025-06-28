顧好健康巧規劃 銀髮族樂遊GO

▲長輩結伴出遊，除可互相照應，也能讓旅途更溫馨有趣；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

許多長者退休後希望擁有屬於自己的時間與生活，此時旅遊就成為一種能放鬆身心和豐富生命的新選擇。但旅遊不是說走就走，其需要智慧與準備。規劃得當的行程除能促進健康、舒緩情緒，更能從中找到自信與快樂。

備妥用藥 帶齊要件

◎出發前的心理建設

●維持彈性：不必追求完美，重要的是享受過程。避免對行程有過高期待，留有彈性空間，此舉能降低挫折感，也易保有好心情。

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●善用支援：不用擔心「體力不好」、「會拖累他人」。依自身狀況規劃行程，必要時可請親友、導遊等協助，凡事毋須一肩扛起。

●循序漸進：可先從半日遊、一日遊開始，逐步建立行動力與適應力，未來再挑戰遠距離旅行會較有信心。

◎旅途中的安心要點

●備妥用藥：帶足常用藥物，以備不時之需。若有慢性病，應安排旅程中可定時服藥與小憩。

●輕便為宜：選擇無壓力的行程，如自然景觀、文化導覽。避免連續搭車或徒步過遠，若需坐飛機或高鐵應提早到站或預約服務。

●帶齊要件：健保卡、身分證、備用現金等請隨身攜帶。可準備卡片寫上緊急聯絡人與疾病資訊，遭遇突發狀況可派上用場。

●穿著舒適：依目的地氣候準備衣物，洋蔥式穿法最靈活。穿著好走、防滑的鞋子，並帶雨具、防曬帽、圍巾等，應對可能變化。

●相約出遊：儘量與親友同行，或選擇有經驗的銀髮團旅遊。結伴不僅能互相照應，也讓旅途更溫馨與有趣。

相約出遊 互相照應

◎回來後的身心照顧

●補充體力：返家別急著恢復日常節奏，給自己多點時間休息。

●談論經驗：和他人分享照片與趣事，除延續快樂，也加強記憶。

●記錄感受：寫心得或製作遊記，有助整理情緒與創造生活意義。

旅遊對銀髮族而言，絕不只是去看看，而是一場啟動腦力、點亮心情的療癒旅程。無論是遠行或近遊，只要願意出發，就能讓大腦變得更靈活、心情更美麗、生活更精彩。

（作者為臨床心理師）

▲長輩出遊應帶足常用藥物，並安排定時服用。（照片提供／柯俊銘）

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