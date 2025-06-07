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夏天多補充水分 減少痔瘡復發

2025/06/07 05:30

▲夏天更要隨時補充水分，1日水量建議達到2000c.c.。（照片提供／邱伯恩）

▲夏天更要隨時補充水分，1日水量建議達到2000c.c.。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

每當入夏後，就有痔瘡復發的病人來求診，主要是氣溫高、排汗多，如果水分攝取不足、冰冷食物吃太多致胃部血管收縮而消化緩慢、運動量減少等，都易有痔瘡復發的問題。

水喝太少導致大便燥結

痔瘡人口其實不少，根據統計，75%的美國人一生中都會出現痔瘡症狀，而在台灣，50歲以上的人約有一半都患有這種疾病。

痔瘡是指肛門附近的靜脈出現腫脹，通常是由於懷孕、超重、久坐，或是排便過度用力時，局部壓力增加，引起肛門直腸管黏膜下層的靜脈發生擴張及曲張。常見的症狀包含：出血、疼痛、肛門搔癢、痔贅、脫垂等。根據國健署公布的調查，近5成國人每日久坐時間高達6小時，長時間坐著，除了衍生許多慢性疾病外，也增加不少罹患痔瘡的風險。

發生痔瘡的原因大部分是長期不理想的排便習慣，便秘或腹瀉、排便時過度用力，或久坐馬桶等。建議平日飲食要多攝取纖維，高纖維食物包括綠花椰菜、豆類、全麥食品和新鮮水果等，更要保持足夠水分，一日水量建議是2000c.c.。

每天要喝足2000c.c.水

夏天痔瘡病人增加，最大原因是水喝較少，造成大便燥結，於是如廁時間愈來愈長，解便也愈來愈用力，進而引發痔瘡。

傳統醫學認為，痔瘡是脾氣虛、體內血瘀燥熱等潛在問題的表現，當過度疲倦虛弱時，容易產生各種器官的脫垂，而長期慢性痔瘡出血也有可能導致慢性貧血，使身體更虛弱。此外，血瘀的患者多屬於長時間活動不足，血液循環不佳而增加痔瘡發作的機率。

治療上，除了飲食與生活上需配合調整外，由專門的醫師判定症狀後，可以搭配中藥外洗或外用藥膏，例如當歸、黃連、黃柏、黃芩、大黃、槐花、苦蔘根等藥材，來達到消炎、止痛、止血的療效。

建議還可以嘗試自主做凱格爾運動（Kegel exercises），又稱盆底肌運動或提肛運動，對於改善痔瘡脫垂症狀，並加強肛門括約肌的訓練有幫助。

凱格爾運動 每天2-4次

建議坐下或躺下並收縮肛門肌肉，只用一半的力量收縮並保持收縮5秒鐘，確保收縮就像試圖阻止自己排氣一樣，收縮肌肉5秒鐘後，放鬆10秒鐘，每天重複此練習2-4次。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

▲凱格爾運動。（照片提供／邱伯恩）

▲凱格爾運動。（照片提供／邱伯恩）

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