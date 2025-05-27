有吃比較好？ 失智症須「對症下藥」

▲如果服用治療失智症的藥物後，反而出現焦躁不安、亢奮失眠、食慾不振等症狀，這時可考慮先停藥，看是否有改善；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

69歲的蔡先生是退休外交官，過去駐點多處邦交國，英文與社交能力相當好，然而5年前開始記憶力與判斷力漸差，工作上的事情常丟三落四，雖然以體力或生理的觀點來說，當時蔡先生依舊健朗，但屆齡退休也是不得已的選擇。蔡太太一路陪伴，從失智症的診斷到用藥，早已尋遍北部各大名醫，然而近年來的行為衝動異常，已經造成照顧上的困擾，因此來到門診諮詢。

見到蔡先生的第一面，他給我的是非常從容的紳士印象，但是才一開口，他就處處顯得對於蔡太太的不耐煩，口氣甚至有些兇。由於初診的資料有限，蔡太太帶了過去的病歷拷貝，也把藥單都帶來，讓我能很快進入狀況。一方面我從蔡先生的第1個症狀出現的時間點開始問起，一方面檢視他的就醫紀錄與當前的用藥。

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「在60多歲時就出現症狀確實是早了些」，我對蔡先生夫婦說的同時，心裡想著阿茲海默症與額顳葉型失智症2種可能。蔡太太表示，當時在台北的醫學中心原本要安排類澱粉蛋白正子造影，但想到要自費7萬元這麼貴，做完也不會有什麼改變，所以一直以來就當成阿茲海默症，也一直都在使用膽鹼酶抑制劑，希望能夠依靠這樣失智症的「專門用藥」，讓蔡先生的病情緩和下來。

在診間幾個簡單認知功能測試之後，蔡先生的記憶力，不論是短期或是長期都嚴重受損，語言談話倒是非常流暢，算數與畫圖則是不盡理想。蔡太太寫了張字條，詳細敘述了蔡先生過去這1年經常在日照中心與人衝突、固執、不聽勸。

出現焦躁失眠 停藥反能釐清問題

我告訴蔡太太，膽鹼酶抑制劑能夠針對視幻覺或注意力有些幫助，但即使是阿茲海默症，一旦出現了額葉症狀，也就是情緒比較失控或是躁動，繼續使用並沒有好處，目前也沒有證據顯示早點用藥可以緩解退化，不如可以嘗試停藥看看。

停藥2週之後，雖然蔡先生一樣健忘，但是情緒較為平和，日照中心的照服員也比較能和他互動與溝通。

膽鹼酶抑制劑的治療效果在於增加腦中因為神經退化而缺少的化學傳導物，並不能延長神經細胞的存活。一旦出現了焦躁不安、亢奮失眠、食慾不振，暫停膽鹼酶抑制劑反而能釐清問題。這樣的暫停，也不像糖尿病或高血壓的藥，一不吃就會有無法預期的併發症。

失智症的用藥策略，目前都是「對症下藥」，並沒有所謂「有吃就會比較好」的說法。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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