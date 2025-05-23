了解失智症前兆 中藥可延緩惡化

▲圖2：當情緒激動、有焦慮、妄想症狀時，可以按摩「內關穴」緩解。（照片提供／趙家儀）

文／趙家儀

▲圖1：「百會穴」位於頭頂中線與雙耳尖直上連線交叉處；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

遺忘是失智症的主要症狀，但不是唯一的症狀。失智症是1種影響腦部活性的神經認知障礙的疾病，並非正常的老化。

▲適當的穴位按摩有助於安神醒腦開竅；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／趙家儀）

退化性失智症 阿茲海默症最常見

失智症初期不會對日常生活和社交能力產生明顯影響，容易被家屬或自己忽視，失智症主要分為退化性失智症（包含阿茲海默症，額顳葉失智症與路易氏體失智症）、血管性失智症及其他原因（如內分泌疾病、腫瘤等）都可能加重退化速度而影響認知功能。

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依據中醫的理論「腎藏精，主骨生髓通腦」，腎精足時，腦髓充足，耳聰目明。隨著年紀增長、腦部長期或過度使用，氣血開始逐漸虧虛，導致腦力無法供應日常生活所需，而腦絡阻滯則使腦髓失養就會形成腦部退化性疾病失智症，因此中醫會用補養氣血的藥物來維持腦力。

退化性失智症以阿茲海默症最常見，患者腦中有Tau蛋白及類澱粉蛋白不正常堆積，中醫認為，這些病理性產物是「痰瘀阻絡」，因此常用化痰活血開竅的方式，促進腦部血液循環。

失智症病人也常合併精神症狀，當其出現情緒焦慮、激動、煩躁、易怒、妄想，中醫認為，這是肝氣鬱結，可以利用藥物或針灸的方式，疏肝解鬱穩定病人的情緒。

對於失智症個案認知退化，思考遲鈍，按摩頭部的百會穴會有幫助。其位於約當兩耳尖直上頭頂中央，有安神醒腦開竅，升提陽氣的功能（圖1）。

若失智個案情緒激動、焦慮、妄想，可以按摩「內關穴」，其位置在前臂內側，手腕橫紋上2寸處（約3指寬）（圖2）。

中重度階段 認知能力快速下降

在進展到「輕度失智症」之前還有1個「輕度認知障礙階段」，此階段的大腦功能已經慢慢衰退，但還非常的輕微。

在「輕度失智症階段」時，病人的認知能力開始緩慢下降，當進展到「中度」及「重度失智症階段」時，認知能力就快速下降。若可以及早針灸及中藥介入治療，可以延緩失智症的惡化。

（作者為台南新樓醫院中醫科主治醫師）

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