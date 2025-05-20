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帶狀疱疹？肚子痛？ 失智症病人常說不清病痛

2025/05/20 05:30
帶狀疱疹？肚子痛？ 失智症病人常說不清病痛

▲失智長者常無法精準敘述不舒服的位置和症狀，以致會把俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹發作說成是肚子痛；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

80歲的彭伯伯是榮民，患有輕度的阿茲海默症，平時不太愛講話，但情緒也算是平穩，所以女兒幫他安排白天在專責失智症的日照中心，一方面有人看護著，一方面有機會跟其他長輩互動。2天前，彭伯伯跟照服員反映肚子痛，但是食慾倒是挺好的，接著又說是腰很痠，女兒不放心，所以帶來門診。

檢視他目前用藥，確實相當單純，除了膽鹼酶抑制劑，就只有軟便劑和痛風用藥秋水仙素，而且都是長期處方箋，不可能是藥物引起疼痛。而家屬與照服員也都有注意到彭伯伯的飯量不小，排便也正常，不像是有什麼胃潰瘍或是腸阻塞。

我主動詢問彭伯伯：「你是覺得肚子怎麼痛？」彭伯伯表情鎮定地說：「我有吃飽，腰會痠痛。」輕敲一下他的下背以及兩側腰際，他並沒有痛感。接著請他將衣服拉起來檢查皮膚，結果在他的左下腹沿著肚臍旁出現紅紅的水泡。

我告訴彭小姐：「彭伯伯的肚子痛很可能是這個水泡引起，極有可能是帶狀疱疹。」還好是3天內，可以及時使用抗病毒藥物減緩惡化，之後再看皮膚的狀況斟酌使用藥膏。

腦神經退化會影響表達

彭小姐表示，她從來沒有想到原來父親講的肚子痛竟然是俗稱的「皮蛇」，只是有發現彭伯伯這幾天睡不好，也有點焦燥。我特別告訴彭小姐，有些失智症病人會礙於語言表達能力，無法清楚地表達病痛，照顧者需要更積極地去檢查身體。

腦神經退化造成的失智症，不僅影響記憶力，也會影響其他的認知功能，包括語言表達。老年患者有時因為過去的教育水平、或是習慣的方言族語限制，本來就不容易清楚描述身體的病痛，如果再加上失智症的狀態，很有可能就會以「譫妄」，甚至是「歡（台語）」來表達疼痛。

失智症的照護需要更多的將心比心，絕不能單純因為躁動，所以就開了更強的安眠鎮靜藥或抗精神病藥，而錯過了可以處理疼痛的機會。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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