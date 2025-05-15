上下樓梯膝痛擾人 中醫浮針治療緩解

▲腿部伸展。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲按壓膝部血海、梁丘、足三里、陰陵泉等穴位緩解膝蓋疼痛。（照片提供／邱伯恩）

門診中常有長者表示上下樓梯不慎跌坐、摔傷，自訴有膝蓋痠痛問題，尋求中醫的治療。

▲直腿抬高。（照片提供／邱伯恩）

因樓梯而受傷的多屬上年紀的長輩族群和3歲以下的兒童；上下樓梯膝蓋疼痛是很多患者會遇到的問題，這類型患者在平坦的路面上行走時感覺良好，但一爬樓梯膝蓋就開始疼痛。然而樓梯總是無所不在，根據住房調查，近49%的居住家庭室內至少有1組樓梯，因此樓梯事故總是特別讓人擔憂。

請繼續往下閱讀...

▲爬樓梯膝痛不適，很令人困擾；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

上下樓梯時膝蓋疼痛的常見原因包括：髕骨股骨疼痛症候群、半月板撕裂、肌肉不平衡、退化性膝關節炎、膝關節韌帶損傷等，求醫診斷，並做正確的治療，可有最好的改善。

找出病因正確治療 避免摔傷意外

建議上下樓梯容易膝關節疼痛的患者，要透過適度的鍛鍊股四頭肌。由於股四頭肌問題引起的慢性膝蓋疼痛通常表現為爬樓梯時膝蓋疼痛，可以透過推拿或針灸在股四頭肌的疼痛部位進行，也可以自行適度按壓膝部周圍的穴位，如血海、梁丘、足三里、陰陵泉等穴位緩解。

◎以下2個建議的運動可以配合自行居家訓練：

●直腿抬高：伸直下肢，緩慢將單側腿抬離地面約30度，保持該姿勢10秒鐘，再慢慢放下。每側腿做2-3組，每組10-20次，直到感覺大腿略微痠痛。

●腿部伸展：坐在靠背的椅子上，雙腳平放在地板上，膝蓋自然彎曲。伸展一條腿並保持該姿勢10秒鐘，然後慢慢放下。休息片刻並重複。每條腿做2-3組，每組10-20次，直到感覺大腿略微痠痛。

如果疼痛仍然反覆，可以前往門診使用浮針治療。浮針是基於對現代解剖學和肌筋膜疼痛症，結合傳統中醫針灸學所發展出來的一種新型治療方式，屬於復健科的乾針治療的一種手法，近年在世界各地廣泛使用。藉由鬆動皮下疏鬆結締組織，解除緊繃的筋膜，讓受傷缺血缺氧分的筋膜和肌肉獲得紓解，對於膝關節疼痛有很好的臨床療效。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法