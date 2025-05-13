自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

醫師無法「一眼定奪」 診斷需靠充份資料

2025/05/13 05:30
醫師無法「一眼定奪」 診斷需靠充份資料

▲初診的老年病患就醫時，若能備妥過去就醫相關資料，有助於釐清病情的輪廓，讓醫師更能精準做判斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

73歲的蔡阿姨是退休果農，氣色爽朗，但習慣到各醫療院所就醫，四處拿藥，這次就醫是因為聽說有專門看記憶不好的醫師，所以興致勃勃前來，看有什麼妙藥良方，可以一次解決頭暈、失眠等不適。

在門診中詢問蔡阿姨：「是有什麼樣的不舒服？」她從提袋裡拿出了一大包藥說：「我有頭暈，也有失眠，這個是隔壁診所開的，加上我去大醫院拿的慢性處方箋，但很多人的名字記不得。有好姊妹說，你這裡會治療記性不好的問題，推薦我來，你看這樣我是什麼病？是不是自律神經失調？」

患者備妥病歷 有助釐清病情

蔡阿姨是第1次就醫，醫院和門診都沒有她的病歷資料，所有的檔案是空白的，必須重新詢問病史：「你覺得記性差，是不是有發生過什麼事，讓你有這樣的感覺？大概是從什麼時候開始呢？」蔡阿姨很急地回答：「就是之前我跌倒骨折住院之後就比較健忘啊！電腦裡都有寫吧？醫院資料不是都有互通？醫師！你說我這是什麼病？」

很多患者和蔡阿姨一樣，都認為醫師可以從健保雲端資料庫得知他們的病史，但其實每間醫院的病歷系統都是獨立的，沒有連線就醫資料，也許透過健保卡可以查到近期的用藥與檢驗，但不會有詳細病史。同時絕大多數醫師是無法就患者手上的藥物和簡單的對話，立刻說明病況，而是應該聽患者說明自己的病況和問題。

其實蔡阿姨除了有些焦慮外，認知功能良好，也覺得醫師怎麼可能沒憑沒據地就能快速判斷出病情，也想起來過去看診時間都很短促，醫師應該沒有留下詳細記錄，因此她決定回去再把病歷影印好，也把照過的影像洗成光碟，約下一次的門診再來討論。

民眾過去認為能「一眼定奪」的醫師才是厲害的醫師，但事實上現代的醫療資訊海量，慢性病資料更是繁複，特別是初診的老年病患，至少要10-15分鐘時間，釐清病情的輪廓，更不可能在沒有資料的情況妄下判斷。

民眾在看病時不妨換位思考，想想醫師究竟是基於什麼資料做出診斷？如果你不相信一位法官可以在沒有充足證據的情況下就將被告定罪，也應當懷疑一位醫師在沒有詳閱資料，也沒有親自問診檢查就下的診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中