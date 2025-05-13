醫師無法「一眼定奪」 診斷需靠充份資料

▲初診的老年病患就醫時，若能備妥過去就醫相關資料，有助於釐清病情的輪廓，讓醫師更能精準做判斷；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

73歲的蔡阿姨是退休果農，氣色爽朗，但習慣到各醫療院所就醫，四處拿藥，這次就醫是因為聽說有專門看記憶不好的醫師，所以興致勃勃前來，看有什麼妙藥良方，可以一次解決頭暈、失眠等不適。

在門診中詢問蔡阿姨：「是有什麼樣的不舒服？」她從提袋裡拿出了一大包藥說：「我有頭暈，也有失眠，這個是隔壁診所開的，加上我去大醫院拿的慢性處方箋，但很多人的名字記不得。有好姊妹說，你這裡會治療記性不好的問題，推薦我來，你看這樣我是什麼病？是不是自律神經失調？」

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患者備妥病歷 有助釐清病情

蔡阿姨是第1次就醫，醫院和門診都沒有她的病歷資料，所有的檔案是空白的，必須重新詢問病史：「你覺得記性差，是不是有發生過什麼事，讓你有這樣的感覺？大概是從什麼時候開始呢？」蔡阿姨很急地回答：「就是之前我跌倒骨折住院之後就比較健忘啊！電腦裡都有寫吧？醫院資料不是都有互通？醫師！你說我這是什麼病？」

很多患者和蔡阿姨一樣，都認為醫師可以從健保雲端資料庫得知他們的病史，但其實每間醫院的病歷系統都是獨立的，沒有連線就醫資料，也許透過健保卡可以查到近期的用藥與檢驗，但不會有詳細病史。同時絕大多數醫師是無法就患者手上的藥物和簡單的對話，立刻說明病況，而是應該聽患者說明自己的病況和問題。

其實蔡阿姨除了有些焦慮外，認知功能良好，也覺得醫師怎麼可能沒憑沒據地就能快速判斷出病情，也想起來過去看診時間都很短促，醫師應該沒有留下詳細記錄，因此她決定回去再把病歷影印好，也把照過的影像洗成光碟，約下一次的門診再來討論。

民眾過去認為能「一眼定奪」的醫師才是厲害的醫師，但事實上現代的醫療資訊海量，慢性病資料更是繁複，特別是初診的老年病患，至少要10-15分鐘時間，釐清病情的輪廓，更不可能在沒有資料的情況妄下判斷。

民眾在看病時不妨換位思考，想想醫師究竟是基於什麼資料做出診斷？如果你不相信一位法官可以在沒有充足證據的情況下就將被告定罪，也應當懷疑一位醫師在沒有詳閱資料，也沒有親自問診檢查就下的診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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