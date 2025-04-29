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老年人聽力不好 當心失智症

2025/04/29 05:30
老年人聽力不好 當心失智症

▲臨床研究發現，聽力障礙與失智症有正相關，針對失智高風險的老年人及早聽力輔助的介入，能夠降低3年內認知功能退化的機會；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

82歲的林先生由女兒陪同就診，因為家人注意到他經常將東西亂擺，洗澡、吃飯都要三催四請，平時不太愛講話，而每次跟他講話都像是雞同鴨講，2年前去耳鼻喉科檢查確定有聽力障礙，但他不願意配戴助聽器，令家人十分困擾。

在診間，我問林先生：「請問你叫什麼名字？」他笑笑地回答我：「拍謝，我重聽。」因此我用手寫板跟他溝通，詢問他：「旁邊的這位小姐是誰？」他看了我寫的字，回答：「他是我的女兒。」反應很正常。接著我寫：「您的身體有什麼不舒服？」他依舊回答我：「拍謝，我重聽。」這時我突然意識到林先生的問題好像不是重聽而已。

在來回的手寫對話之後，我發現他回答的語句流暢，但是不知道所在的醫院為何，回答的內容也經常不是我所要問的。林小姐看到我們的對話仍舊以為是聽力障礙的問題，但是我跟她解釋：「老年人聽力下降是常見的問題，不過也要考慮語言障礙表現的失智症。因為聽力檢查基本上需要受試者的配合，如果他不能正確理解聽力師的指令，不確定何時該按鈕，那麼結果就不準確了。」林小姐也想起有時候父親又好像聽力正常地跟她對話，只是常常文不對題。

及早聽力輔助介入 可降低認知功能退化

我們安排了腦部影像掃描，確定了大腦整體皮質萎縮，特別是掌管語言理解區的顳葉，配合認知功能的檢測，臨床的初步判定是漸進性失語的失智症，也是額顳葉型失智症的一種。雖然不算是「確診」，但是我就不敢貿然使用乙醯膽鹼酶抑制劑，以免增加了躁動與遊走的可能。

目前的臨床研究不僅發現聽力障礙與失智症有正相關，美國約翰霍普金斯大學的耳鼻喉科團隊於2023年在英國《刺胳針》期刊更指出，針對失智高風險的老年人及早聽力輔助的介入，能夠降低3年內認知功能退化的機會。

及早矯正聽力是一件重要的事，同時也要仔細鑑別「聽力不好」和「語言理解退化」兩件事。如果家人發現長輩越來越不愛講話，講話內容貧乏或是文不對題，不僅要做聽力的鑑定，也需要考慮到是否為語言功能的退化。失智症的評估不只是記憶，語言也是重要的環節。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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