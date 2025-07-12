化療後「嘴破」暴瘦 「微量營養素檢測」神救援

▲陳貞吟醫師表示，透過微量營養素檢測，可以找出病人缺乏的微營養素，精準補充。（記者劉婉君攝）

記者劉婉君／台南報導

▲化療後出現的口腔黏膜炎會影響癌友飲食，易造成營養不良；示意圖。 （照片來源：shutterstock）

56歲A先生罹患第3期大腸癌，手術後需每3週接受1次化療，預計進行6至8次。但第1次化療之後，A先生就出現嚴重的化療後「口腔黏膜炎」，長達1週僅能攝取流質食物，第2次化療後症狀更加嚴重，且持續達2至3週，體重也掉了5至6公斤，擔憂會因營養不良而影響後續治療。

在接受營養評估與微量營養素檢測後，發現嚴重缺乏維他命C和鋅，經靜脈點滴補充搭配口服微營養素，狀況改善許多。第3次化療後只經過2至3天攝取流質食物，就能恢復正常飲食，目前已順利完成化療療程，總體重減少約10公斤，無其他併發症。

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奇美醫院麻醉部部長陳貞吟指出，化療引起的口腔黏膜炎是1種常見的併發症，主要表現為口腔黏膜的紅腫、水腫和潰瘍，常見於接受頭頸部放療、化療或化學放療的病人。

阻斷放化療營養失衡惡性循環

不少癌友化療、放療後會出現口腔潰瘍、破皮痛到吃不下，影響營養吸收、體重直直落，甚至撐不到療程結束。根據流行病學數據統計，20%至40%的癌症病人在接受化療後會發展為口腔黏膜炎，特別是接受高劑量化療的病人風險更高，越早透過營養醫學補充正確微量元素，越有機會阻斷惡性循環。

陳貞吟表示，目前已有許多研究指出，多種營養素（如：維生素C、D、鋅、鐵、胺基酸等）與傷口癒合相關，「營養醫學自費門診」由醫師對病人的營養狀況評估，並透過抽血檢驗確認病人微營養素情況，針對每個人不同的情形，給予精準且適當的營養補充，改善整體的營養狀態，協助病人擺脫營養不良惡性循環，促進傷口癒合和身體的恢復。

至於微營養素檢測費用，依每個人情況不同，約5000元至1萬元不等，配合每次化療前後進行營養補充，每1次療程則約2000元至3000元。

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