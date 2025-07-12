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大腸癌擴大篩檢 半年突破103萬人 男性風險高 比女性少篩23萬人

2025/07/12 05:30
大腸癌擴大篩檢 半年突破103萬人 男性風險高 比女性少篩23萬人

▲國健署統計發現，男性大腸癌篩檢人數比女性少，提醒男性勿輕忽；示意圖。（照片來源：shutterstock）

記者邱芷柔／台北報導

國健署今年起，擴大公費大腸癌篩檢，政策上路半年，篩檢人數已突破103萬人，比去年同期成長26%，成效良好，不過進一步分析發現，男性接受篩檢的人數竟比女性少了23萬人，尤其大腸癌是台灣男性發生率最高的癌症，風險族群反而行動慢一步。

大腸癌長年穩居國人癌症發生率與死亡率的前3名。根據統計，2022年大腸癌新發病例達1萬7643人，位居十大癌症發生數第2名；2024年死亡人數則達7000人，高居死亡數第3名。進一步分析發現，男性大腸癌發生率特別高，2022年男性新發病例就有9989人，為當年男性十大癌症之冠。

2022年台灣男性十大癌症之冠

由於大腸癌早期幾乎沒有明顯症狀，定期篩檢是預防與治療的關鍵。今年截至7月2日，全國完成篩檢人數已達103.7萬人，但女性占63.5萬人，男性僅40.2萬人，差距超過23萬人，顯示高風險族群反而行動慢一步。

國健署今年起擴大公費篩檢對象，只要45歲至74歲民眾，或40歲以上有家族病史者（父母、子女、兄弟姊妹曾罹患大腸癌），皆可每2年享有1次免費的定量免疫法糞便潛血檢查（FIT）。

國健署癌症防治組組長林莉茹說明，篩檢方式簡便無痛、無須禁食，民眾可透過癌症篩檢活動暨醫療院所查詢網站，就近前往醫療院所領取採便棒，刮取糞便後儘速送回，即可完成檢查。

根據實證研究，每2年定期篩檢1次，可降低29%晚期大腸癌發生率，並減少35%死亡風險。若檢查結果異常，應盡快接受大腸鏡檢查；若發現瘜肉並及時切除，更能有效阻斷癌變。早期大腸癌經妥善治療，存活率可達90%以上。

國健署也提醒，若出現大便帶血、黏液分泌異常、排便習慣改變（如腹瀉與便秘交替）、糞便變細、長期腹瀉或便秘、體重明顯減輕、貧血等症狀，甚至能在腹部觸摸到腫塊時，雖不一定代表罹患大腸癌，但若這些症狀持續超過2週，建議儘速就醫，由專科醫師進一步檢查確認。

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