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尿道感染 引起失智症急性譫妄

2025/04/15 05:30
尿道感染 引起失智症急性譫妄

▲失智症的進程是緩慢而漸進，若患者突然出現躁動等急性變化，需要先考量是否有生理方面問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

85歲的陳媽媽罹患阿茲海默症多年，合併糖尿病，平日的生活由女兒照料。陳小姐本身是高中老師，懂得按時服藥控制糖尿病的重要性，一方面很認真地幫媽媽量血糖、血壓，另一方面也親力親為照顧陳媽媽的生活。

日前陳小姐因為陳媽媽變得非常躁動，難以安撫，獨自前來門診諮詢。因為陳媽媽從上個月起，已去急診就醫多次，皆以鎮靜劑處理，因此陳小姐想知道能否直接幫陳媽媽辦住院。我告訴陳小姐，各醫院的住院的標準不一，但是我在沒有見到病人本人之前，很難單從健保資料上的數據，甚至是他院的病歷記錄作判斷。

陳小姐費了九牛二虎之力才將陳媽媽帶到門診，據說陳媽媽在車上還手敲窗戶腳踢門，但在輪椅推進診間的那一刻，她顯得非常平靜，甚至還有微笑！連陳小姐也十分錯愕，明明前一刻還很「歡」（不講理）。

我跟陳小姐說：「這也是很常見的，老人家見到醫師就會表現出最好的一面。」我很快地做完身體的理學檢查，並且和陳媽媽做簡單的對話，詢問大小便的狀況，並檢查她的皮膚，發現她最近剛拿的糖尿病藥SGLT2抑制劑，會將糖從尿排出，但增高了尿道感染的風險，而老人家卻經常不發燒、不會尿灼熱，只會用「歡」來表現。

我一方面請陳小姐幫忙留尿作檢驗，另一方面開了常用的口服抗生素，也確認最近的醣化血色素已控制在7以下，可以暫停SGLT2抑制劑1週。隔沒兩天陳小姐就來電到門診表示，她媽媽這兩天睡得很好，原本的安眠鎮靜藥都沒吃到，人也不會再鬧了。1週後的回診，陳媽媽雖然依舊健忘，不記得上週有來過，但對話顯得自然而平和。

尿液檢驗顯示有過多的白血球，且尿液亞硝酸鹽呈現陽性，證實有尿道感染。

若有急性變化 先考量生理問題

失智症的進程是緩慢而漸進，若有急性變化一定要先從生理問題來思考，其中尿道感染是老年失智症極為常見的譫妄原因，即使沒有典型的尿痛、尿濁、發燒，都還是要積極地納入鑑別診斷。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

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