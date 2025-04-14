中醫打通「任脈」 改善腸躁症拉不停

▲腸躁症患者常有腹痛、腹脹等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

38歲陳小姐常常反覆腹痛，時不時就想拉肚子，原來是腸躁症作祟；這樣的症狀經常讓她上班遲到，又在社交聚會場合上不斷跑廁所，導致社交孤立，造成生活上很大的困擾。

腸躁症是很常見的消化系統疾病，主要影響腸道，可能引起腹痛、腹脹、脹氣和排便不規律等症狀，所謂的排便不規律就包括腹瀉、便秘或兩者兼有。每年的4月19日是「世界腸躁症日」（World IBS Day），全世界有5%至10%的人患有腸躁症，美國有10%至15%的人患有此病，台灣推估也有數百萬人罹患腸躁症。

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越來越多研究認為，腸躁症根源可能是來自大腦問題，而不單純是腸道疾病。2022年1篇動物實驗研究，以小鼠為模型，透過慢性替代性社會失敗壓力（chronic vicarious social defeat stress）的方法，誘發小鼠出現類似慢性壓力的症狀，結果發現儘管腸胃道並未出現實際的器官受損，仍有類似腸躁症的表現。

就人體而言，壓力往往會影響大腦，然後向腸道發送信號，進而改變腸道功能、惡化腸躁症症狀。中醫針對腸躁症，重點在於調理脾經、胃經與任脈。

釋放壓力 紓解胃腸痙攣

任脈位於身體正中線，是身體陰性能量的總通道，也是壓力與情緒常聚集的能量中心，透過釋放此處的緊張，可幫助紓解胃腸道的痙攣反應，達到改善腸躁症目的。

◎以下介紹3個穴位，幫助舒緩腸躁症狀：

按摩3穴位 舒緩症狀

●氣海穴（圖1）：位於肚臍下約2指寬處，順時針輕揉可緩解腹部疼痛、便秘與痙攣，強化下腹氣機。

▲圖1：氣海穴。（照片提供／邱伯恩）

●公孫穴（圖2）：位於內側足弓上方，屬脾經穴，可調理脾胃、舒緩胃痙攣與腹瀉。

▲圖2：公孫穴。（照片提供／邱伯恩）

●上巨虛穴（圖3）：位於小腿外側、脛骨旁約3寸處，是大腸經重要穴位，可有效改善腸道活動、腹痛與便秘、腹瀉交替症狀。

▲圖3：上巨虛穴。（照片提供／邱伯恩）

少量多餐 低腹敏飲食

治療腸躁症要因症狀而異，飲食調整是最簡單也是最重要的方式，建議少量多餐，避免會引發過敏的食物，減少過量飲酒和咖啡因。可以透過「低腹敏飲食」（Low FODMAP）來改善。

低腹敏飲食是指減少攝取發酵性短鏈碳水化合物（Fermented Oilgosaccharide, Disaccharide Monosaccharide, Polyols）。因此，建議腸躁症患者可以改食用無麩質穀物、南瓜、地瓜、豆腐、蛋、魚、茄子、豆芽菜、小白菜、奇異果、南瓜籽等，減少食用過多乳製品、醃製加工肉品、果糖等。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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