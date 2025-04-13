購物狂買不停 9招戒除「衝動性購物」

▲購物當下是很快樂的，但也要留心是否有過度消費或是衝動購物等問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

您是否逛街總是「滿載而歸」，不知不覺就提著大包小包回家？常在網路上訂貨，宅配送來的紙箱堆滿房間，卻很多都仍未拆封？

現代社會消費主義盛行，衝動性購物已成許多人的日常。然而，「愛買」的舉動除會對個人財務帶來壓力，導致情緒和健康問題，影響生活品質外，還易衍生不必要的浪費。

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◎想要避免陷入衝動性購物的陷阱，以下一些建議可供參考：

列出清單 照表採購

●制定預算：列出每月的固定開支和可變開支，確保收入和支出平衡。此舉有助了解財務狀況，防止因衝動消費而超支。

●詳列清單：購物前先列出需採買的物品清單，並嚴格按照清單執行，如此才不會買到多餘的東西。

●戒急用忍：看到心儀的商品時，勿立即購買。設立購物冷靜期，例如1週或1個月，讓自己有時間重新評估是否真的需要。

貨比三家 用現金付款

●貨比三家：購物前多比較幾家店鋪或網站的價格，選擇性價比最高的商品。這樣除可節省開支，還能讓自己更理性地做出決定。

●現金優先：刷卡或以手機掃碼支付易讓人產生衝動消費的行為。使用現金付帳可更直觀地感受到支出，從而控制消費欲望。

●增長知能：理性消費需長期的習慣培養。可透過閱讀有關理財和消費心理的書籍，參加專題講座等方式，提升理財觀念。

●明辨動機：購物時需懂得區分需要和欲望。需要是生活中不可缺的物品，欲望則是一時衝動。學會控制欲望，專注於滿足需要。

●遠離誘惑：現代媒體充斥著各種廣告，傳遞促銷的資訊，易讓人衝動消費。減少接觸過多的廣告訊息，保持清醒的消費意識。

●檢視財務：定期檢查自己的財務狀況，了解收入和支出的情形，及時調整消費計劃，確保財務健康。

若嘗試上述方法，依然難以控制衝動消費，甚至造成主觀上的痛苦，可尋求心理衛生專業（如精神科醫師、臨床心理師等）的協助，共同探討困擾癥結，並獲得指導，必要時，藉由藥物緩解不適。

（作者為為臨床心理師）

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