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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

彰基與部彰綠色轉檢通道上線！癌症照影判讀 彰基全包

2025/04/22 15:46

彰基與部彰合作建立綠色轉檢通道，癌症病人可直送彰基接受醫學中心等級的正子電腦斷層掃描（PET-CT），由專業團隊一手包辦檢查與判讀，省時省力，診斷更精準。（彰基提供）

彰基與部彰合作建立綠色轉檢通道，癌症病人可直送彰基接受醫學中心等級的正子電腦斷層掃描（PET-CT），由專業團隊一手包辦檢查與判讀，省時省力，診斷更精準。（彰基提供）

〔記者張聰秋／彰化報導〕醫學中心彰化基督教醫院與區域醫院、衛福部彰化醫院攜手合作，正式建立癌症病人綠色轉檢通道，讓部立彰化醫院的病人若有影像檢查需求，可以直接轉介到彰基接受醫學中心等級的正子電腦斷層掃描（PET-CT），整個流程從檢查到報告判讀都由彰基專業核醫團隊負責，不但省時、省力，也大幅提升癌症診斷的準確度與效率。

癌症已經連續多年是國人十大死因榜首，及早發現與正確診斷，是病人提高存活率的關鍵。尤其判斷癌症是否擴散、腫瘤大小與位置，都需要靠高階的影像技術來協助。此次由彰基提供設備與醫療團隊支援，讓南彰化地區的癌症病人，不用舟車勞頓也能享有醫學中心等級的診療品質。

彰基是雲林、彰化、南投唯一的醫學中心，配備最新一代的高解析正子掃描儀，不但靈敏度高，能偵測微小腫瘤病灶，還能大幅縮短檢查時間、降低病人接受放射性藥劑的劑量。這項服務不只適用於癌症早期診斷，也能用來追蹤是否復發或評估治療效果。

彰基核醫科團隊有醫學中心專業訓練，更具備豐富臨床經驗，能夠針對各類癌症提供快速且精準的影像判讀。（彰基提供）

彰基核醫科團隊有醫學中心專業訓練，更具備豐富臨床經驗，能夠針對各類癌症提供快速且精準的影像判讀。（彰基提供）

彰基核醫科目前有4位資深核醫專科醫師，加上經驗豐富的放射師團隊，從安排檢查到產出報告流程順暢，且判讀精準。除了常規的正子掃描，還提供攝護腺癌專用的PSMA-PET，以及協助早期診斷阿茲海默症的Amyloid PET等進階檢查，能針對不同病症提供客製化影像服務。

彰基核醫科主任王連嚴表示，與部彰的轉檢服務時段為每週一、三、五，如果有急需，週二與週四也能彈性調整。為了讓病人更方便，醫院也貼心提供專車接送，病人只要在部彰完成初步安排，就能順利銜接檢查流程，減少等候與奔波的不便。

彰基與部彰的轉檢服務時段為每週一、三、五，如果有急需，週二與週四也能彈性調整。（彰基提供）

彰基與部彰的轉檢服務時段為每週一、三、五，如果有急需，週二與週四也能彈性調整。（彰基提供）

彰化醫院院長曾孔彥表示，這次與彰基合作，是南彰化醫療資源整合的一大步。尤其在癌症診斷這部分，病人往往需要高階儀器支援，透過這條快速通道，不但縮短等待時間，也提高醫療品質，讓病人能安心接受治療。

彰基總院長陳穆寬指出，醫學中心的責任，不只是服務本院病人，更應該主動支援地方醫院，提供急重難症的醫療支援。未來也會持續擴大合作範圍，讓更多民眾在地就能享有高水準的醫療照顧，實踐「在地看病、健康台灣」的目標。

彰基總院長陳穆寬主張醫學中心的責任，不只是服務本院病人，更應該主動支援地方醫院，提供急重難症的醫療支援。（彰基提供）

彰基總院長陳穆寬主張醫學中心的責任，不只是服務本院病人，更應該主動支援地方醫院，提供急重難症的醫療支援。（彰基提供）

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