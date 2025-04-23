關稅衝擊！公費疫苗品項21％美國進口 立委：恐有錢買不到

民進黨立委林淑芬關注美國關稅新制可能衝擊國內公費疫苗採購。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕美國研擬調高藥品關稅，民進黨立委林淑芬今（23日）在立法院社福及衛環委員會關注，我國公費疫苗包含水痘、MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹疫苗）、肺炎鏈球菌疫苗都是從美國進口，擔心恐受衝擊，有錢也買不到；對此，衛福部部長邱泰源表示，疾管署很早就預演各種狀況，以確保國內疫苗供應無虞。

林淑芬指出，我國公費疫苗包含水痘、MMR、肺鏈疫苗都是由美國的藥廠供應，萬一對等關稅擴及藥品影響採購，需要轉向其他替代選項，可預期台灣市場小，在各國競爭下恐有短缺疑慮；並強調這不是預算夠不夠的問題，而是「有錢也可能無法完成採購」，公衛系統將受到相當程度的衝擊。

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林淑芬也提醒，目前正值旅遊旺季，不少民眾到越南旅遊，但越南爆發麻疹疫情，憂心萬一掀起全球大流行，台灣沒有足夠的疫苗，防疫恐受到影響，期盼行政機關要有相應對策。

疾管署發言人羅一鈞表示，目前從美國進口的公費疫苗，主要包含水痘、MMR、23價肺鏈疫苗，共占14個公費疫苗品項的3項、21%。

針對美國關稅措施，羅一鈞指出，我國公費疫苗供應及價格，經評估已簽訂合約部分暫無立即影響，且規劃透過多年期合約、分批交貨維持價格及供應穩定性，或確保部分疫苗至少2家供應商方式因應，並持續關注關稅事件發展。

羅一鈞指出，已經初步詢問評估可能受到關稅制度影響的藥廠，今年暫不會有價格調整，至於未來的影響，若真的因此有價格調漲的情形，考量這些都是兒童或成人必要的疫苗品項，會再評估從疫苗基金運用相關經費支應。

另外，林淑芬也追問過去曾提及與國際藥廠合作的疫苗委託開發暨製造服務「CDMO」（Contract Development and Manufacturing Organization）進度，強調美國保護主義興起，疫苗代工合作模式也會改變，若是相關合作沒有談成，萬一再發生一次新冠疫情，台灣要怎麼自救？邱泰源說明，與國際藥廠合作的CDMO模式，陸續都有在討論，一切都是進行式，會持續密切評估。

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