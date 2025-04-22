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健康 > 杏林動態

提升新營醫院急救與照護品質 江蕙攜手全聯捐醫療設備

2025/04/22 21:38

衛福部新營醫院獲贈加護型醫療電動磅秤床2張，以強化加護病房的重症照護能力。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院獲贈加護型醫療電動磅秤床2張，以強化加護病房的重症照護能力。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕台灣樂壇天后江蕙與全聯福利中心今天（22日）攜手捐贈醫療設備給衛福部新營醫院，包括可攜式自動心肺復甦機1台與加護型醫療電動磅秤床2張，以強化院方急救及重症照護能力，守護溪北民眾的健康。

衛福部新營醫院肩負南市溪北地區居民的醫療照護責任，不僅提供一般醫療服務，更積極發展急重症照護、慢性病管理與長期照護等多元醫療項目。隨著高齡社會來臨，醫療資源的提升更顯重要，此次捐贈對醫院而言是關鍵的支援。

這次受贈的可攜式自動心肺復甦機，能在病患突發心跳停止時，自動分析心律並提供電擊，提高急診室急救效率，為病患爭取黃金救命時間，也減輕醫護人員的壓力與負擔。

加護型醫療電動磅秤床配置在加護病房，具備整合式磅秤功能，可在不移動病患的情況下即時量測體重，對於重症病患及無法行動的長期臥床者尤其重要。此設備不僅提升照護品質，更大幅降低人力搬運的風險與負擔，讓醫療照護更安全、精準與人性化。

新營醫院代理院長李偉愷表示，這批設備將優先用於急診室、加護病房，協助醫護團隊更迅速且精準地進行急救與日常照護，為民眾提供最完善的醫療照顧。

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