婦手背紅疹半年未癒合 竟是感染結核菌

▲婦人手背紅疹，竟是感染結核菌。（照片提供／黃鋒榮）

文／黃鋒榮

57歲的鍾姓婦人從事雞禽屠宰業，去年11月其右手掌上冒出小紅疹，傷口不收斂，經病理切片確診為肺外結核，其任職的公司要求開立具傳染性證明，但這種肺外結核不具傳染性，予以拒絕。服用結核藥物及中藥調養6個月後，鍾女恢復健康並正常工作。

切片確診肺外結核 不具傳染性

一般人常聽到「肺結核」，普遍認為只有肺部會感染結核菌，並會引發咳嗽，非常不好治療，其實，此菌也可能在身體其他地方發病，被稱為「肺外結核」，比率比較少，約10%，偶於肝臟、肋膜、脊椎、淋巴、泌尿道等處發生，在皮膚發病更是少見，稱為皮膚結核。

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鍾女的工作要清洗雞隻內臟，其右手掌背的紅疹傷口一直好不了，她以為是手部長期泡水引發，投藥塗抹也沒改善，最後就醫經病理切片才證實為結核菌。可能是外源性感染，結核菌經外傷處直接侵入皮膚，也可能是內源性感染，由呼吸道吸入菌體再經淋巴管或血行播散至皮膚。

鍾女口服結核菌藥6個月，紅疹傷口好得慢，也引發胃痛、口乾舌燥、嘴破、疲倦等副作用，佐以中藥托裏消毒飲、黃耆等中藥來消腫止痛及提升免疫力，大半年才恢復健康。

鍾女是單純肺外結核，並不具傳染性，但一般人視為印象中的肺結核，有傳染之虞。其實，即使是主要透過飛沫與空氣傳染的肺結核，也分為傳染性和非傳染性2種，並非全有傳染性。

雇主認為鍾女的皮膚結核具傳染力，因此想請醫師開立證明，用以遣散鍾女，經過解釋後，鍾女才順利回任工作崗位。

結核菌是非常頑固的細菌，絕大多數在肺部著床發病，而根據統計，大約有1/4的人染有結核菌，但大部分人不會發病，因為被免疫系統壓住，依現在的醫學技術，結核病致死率不高，但結核病長者常因合併症而死亡，還是不能輕忽。同時也要提醒皮膚紅疹不癒，是有感染結核菌的可能。

（作者為衛生福利部彰化醫院中醫師）

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