高雄市立民生醫院附設飛象家園獲捐贈 照顧兒虐、身心重創兒少

高雄市立民生醫院附設飛象家園獲贈10萬，照顧重大兒虐身心重創兒少。（民生醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄同濟會捐贈高雄市立民生醫院附設飛象家園10萬元，支持重度障礙且有高度醫療需求兒少的專業服務，藉以抛磚引玉，由民生醫院黃豐締院長代表受贈。

民生醫院表示，飛象家園是全國第一所結合重度障礙兒少長照機構與醫療資源的住宿型照護機構，主要收容18歲以下因重大兒虐導致重度身心障礙，而且需醫療照護與復健的特殊需求兒少對象，目前設有49床，包含長照、緊急安置與喘息服務，提供個別化照護計畫。

請繼續往下閱讀...

飛象家園整合醫療、復健、教育與社福多元資源，協助孩子在安全穩定的空間中，重建生活功能與自我價值，配置專業護理師、照顧服務員、心理師、社工師等跨領域團隊，提供日常生活訓練、醫療復健、情緒支持與生活課程等服務。

院長黃豐締感謝社會團體捐款，將用於支持飛象家園孩童日常生活照護、復健治療、心理輔導與活動推展，強化照護量能，善款不僅帶來實質幫助，也讓我們感受到社會對這群孩子真誠而堅定的支持。

黃豐締也強調民生醫院落實醫療平權，致力於建立身心整合的照護模式，串聯跨域資源，將持續為弱勢兒少提供有品質的全人關懷，守護這群需要被看見的孩子。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法