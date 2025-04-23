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健康網》腸病毒感染恐「脫甲」 醫：這樣護指甲

2025/04/23 13:27

醫師說明，大家多知道腸病毒的症狀有「手足口病」等，實際上脫甲也是其中之一。示意圖。（圖取自freepik）

醫師說明，大家多知道腸病毒的症狀有「手足口病」等，實際上脫甲也是其中之一。示意圖。（圖取自freepik）

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腸病毒再奪1命！ 羅一鈞示警：恐比往年更嚴重

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每年春夏交替時節，是腸病毒好發的時節。醫師說明，腸病毒在兒童的表現上，多數人知道「手足口病」、「疱疹性咽峽炎」這兩項常見症狀；不過小兒科醫師羅士軒說明，兒童也有可能發生脫皮、指甲脫落等，且手腳都可能發生。

羅士軒在粉專「旭恩小兒科診所」說明，腸病毒的感染在臨床上有好幾種表現，家長們比較熟悉的就是「疱疹性咽峽炎」跟「手足口病」，同樣都會有口腔的潰瘍，主要的差別就是在身上有沒有長疹子。

羅士軒表示，一些得到手足口症的孩子，除了身上會出現紅疹或水泡，還可能有皮膚上的表現，「脫皮」以及「指甲脫落」，手指、腳趾都有可能發生。通常遇到指甲脫落的孩子，都會先詢問之前是否有感染過腸病毒，對有經驗的兒科醫師來說，應該不少見。醫師說明，「脫皮」約在感染後1到2週發生；「脫甲」則約感染後1到2個月發生。

研究統計上，感染到「克沙奇A6型」的腸病毒，約有37%會出現脫甲症。腸病毒的感染會讓表皮皮膚受損，也會影響到指甲的生長，新生的表皮跟指甲與受損的表皮、指甲產生分離。因指甲生長比較緩慢，所以比較晚出現脫甲。大約1到4個月之後等指甲生長組織恢復正常，指甲會慢慢再長出來。但是在脫甲的過程中間有可能會勾到衣物造成受傷，這段期間可以使用紗布或是指套保護指甲。

羅士軒表示在台灣，腸病毒整年都會有，高峰一般是在4到10月，目前還是沒有特效藥，要請孩子確實做好手部衛生避免感染。71型腸病毒也很有沒有大流行了，大部分的孩子是沒有抗體的，6歲以下幼童可接種腸病毒71型疫苗以降低感染引發重症的風險。

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