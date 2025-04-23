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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

化療加雙標靶藥並行 30歲乳癌女手術消瘤保「美波」

2025/04/23 12:14

奇美醫院一般及消化系外科醫師蔡牧䤴指對於標靶型乳癌患者，因第二項標靶藥也納入健保有條件給付，嘉惠許多癌友。（記者王俊忠攝）

奇美醫院一般及消化系外科醫師蔡牧䤴指對於標靶型乳癌患者，因第二項標靶藥也納入健保有條件給付，嘉惠許多癌友。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名30多歲婦女無意間摸到左乳房有硬塊，到奇美醫院乳房醫學中心就診街，安排乳房超音波檢查，發現腫瘤達5公分合併左側腋下淋巴結腫大，經切片化驗，確診為第2型人類表皮生長因子受體陽性HER2（3+）、雌激素受體陰性ER（-）、黃體激素受體陰性PR（-）的乳癌，屬於標靶型乳癌（HER2），進一步做胸部電腦斷層及骨頭掃描，確認為第2期乳癌。

患者接受6次前導性化療加上雙標靶藥物治療後，影像檢查呈現腫瘤幾近消失，之後做乳房保留手術，術後病理報告呈現完全緩解。奇美醫院一般及消化系外科醫師蔡牧䤴表示，病人接受的標靶藥物中，第1項藥符合健保給付、第2項藥當時未納入健保給付，在術前治療自費使用第2項標靶藥，因此在術前成功抑制腫瘤，使其免於切除全乳，得以保留乳房與維持外觀，追蹤至今，尚無復發跡象。

因為乳癌已持續蟬聯台灣女性癌症發生率第1名，據衛福部國健署2022年癌症登記資料顯示，當年度新增乳癌病例數超過1萬7千人，而在2023年有2972人因乳癌死亡，等同平均每天有8人死於乳癌。

蔡牧䤴指出，健保署為提升乳癌病人存活率，從2024年12月1日起，HER2雙標靶藥納入健保有條件給付，符合條件的病人每年節省藥費約129萬元，預估受惠人數第1年至第5年約854人至1279人。

蔡牧䤴說明，乳癌分型眾多，其中標靶型乳癌（HER2）約占所有乳癌20%至25%，標靶型乳癌對標靶藥治療成效良好，過去第2項標靶藥未納入健保給付前，大多數病人無法負擔龐大醫療費。隨著健保逐步將昂貴的標靶藥納入給付後，目前有許多病人正接受健保給付雙標靶藥治療，成效都相當良好，預期標靶型乳癌的治療預後會因此漸提升，存活率可望穩步上升。

另外，針對第2及第3期標靶型乳癌病人，若於術前接受前導性化療搭配標靶藥物，不僅有助縮小腫瘤，提高手術時保留乳房機會，且部分病人可免除淋巴結清除術，降低術後上肢淋巴水腫、手臂麻木、疼痛或活動不適等併發症，更可有效篩選出最適合自身的用藥策略。

蔡牧䤴說，衛福部2022年癌症資料顯示符合乳癌篩檢條件的婦女，接受篩檢率不到4成。為提升早期診斷率，衛福部從2025年起擴大乳房攝影檢查補助，從45歲至69歲擴大到40歲至74歲，每2年可免費接受1次乳房攝影檢查。呼籲民眾，篩檢仍是防治乳癌的第一步！許多乳癌初期無明顯症狀，摸不到也看不到，唯有配合政府篩檢政策，可早期發現乳癌、早期治療，降低乳癌對生命的威脅。

罹患標靶型乳癌第二期（左圖黑團影處）的三十多歲女子，經六次前導性化療與雙標靶藥治療後，癌瘤病灶明顯消失（右圖）。（奇美醫院提供）

罹患標靶型乳癌第二期（左圖黑團影處）的三十多歲女子，經六次前導性化療與雙標靶藥治療後，癌瘤病灶明顯消失（右圖）。（奇美醫院提供）

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