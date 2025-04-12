「心靈成長課程」停看聽 6大眉角把關不踩雷

▲參加心靈成長課程前，應對師資及課程內容等多一些了解，若上課時發現有問題，也要提高警覺；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

在追求心靈成長的過程中，許多人希望透過上課來提升自我、治療情感創傷，或是獲得內心的平靜與力量。然而，錯誤的課程不僅無法達到預期成效，對心理健康也會帶來傷害。

要如何選擇，避免踩雷呢？以下6個「眉角」需注意：

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確認收費退款機制、師資證照

●過度承諾：若開辦機構對課程效果過度誇大，宣稱可立即解決重大問題或輕鬆改變人生，勿相信這些「膨風」的宣傳。有效的課程都需學員積極參與、反思並花時間去實踐，並非一蹴可幾。

●交易陷阱：確認收費標準與提供的服務是否合理，留心是否有隱藏收費，特別是要求一次性支付高額費用的課程。查明是否有退款機制或保證條款，以便不符需求，或效果不如預期可另作安排。

●魚目混珠：課程師資背景和專業性至關重要。無證照或自稱「心靈大師」者往往未受過專業訓練，提供的知識與技術也無科學驗證或學術認可，可能會誤導學員。

●過度干涉：若要求全程參與，且強烈推銷特定信念或生活方式，或是企圖將個人與外部世界切割開來，這可能是某些極端心理控制技巧，學員在不知情的情況下，易進入心靈操控或洗腦狀態。

●置入行銷：若要求學員購買額外的產品、書籍或其他服務，或持續進行高額的二次銷售，對於這些行徑都應提高警覺。其可能是某些課程背後的盈利模式，而非單純的心靈成長。

●依附要求：有問題的課程可能會鼓勵學員依賴課程或授課者，強調「只有上課方能找到真正的答案」，此舉會抑制參與者的獨立性，讓他們無法在生活中自我應對，凡事都需聽從指導。

當對課程感到不確定時，也可以尋求第三方的意見，例如查閱網上評價、詢問曾參加過者或和專業人士討論。

查閱網路評價 尋求第三方意見

參加心靈成長課程是一項關乎自我探索與發展的重要決定。報名前應了解課程的專業性、可信度、內容實用性和機構的口碑，也要懂得保護自己的隱私與情感安全，如此才能從中收穫滿滿。

（作者為心理師）

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