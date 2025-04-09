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醫師開立「高階健檢」 應負起解讀資料責任

2025/04/09 05:30
醫師開立「高階健檢」 應負起解讀資料責任

▲健康檢查非越貴越好，也不是越貴越保險，沒有方向的隨機檢查，拿到的檢查報告恐怕只是「雜訊」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

66歲的楊伯伯育有2個女兒，她們相當關心父親的健康，因此當聽說有高階健康檢查的自費項目，立即花了4萬元安排父親接受檢查。由於擔心失智症的發生，所以勾選了腦部核磁共振的檢查。當結果出爐，報告寫著「腦部小血管病變第2級，建議於神經內科門診追蹤」，因而輾轉前來就醫。

無症狀檢驗數據 難判定

其實這樣的「病人」還沒有症狀，也不算是病人，無法開藥處理，然而滿滿的資料與疑問，可是要花非常多的時間去解釋，間接也影響了原本有症狀而需要處理的病人看診。

我問了楊伯伯一些心血管疾病的危險因子，諸如糖尿病、高血壓、抽菸，也查看了他驗血的結果，偏偏缺了「低密度血脂肪」（LDL）這樣重要的資料。

楊伯伯很疑惑地問：「我女兒花了好多錢幫我安排的，不是應該都有嗎？我記得還有腫瘤指數的篩檢耶！」楊伯伯以為花了大錢應該統統都有資料了。而腫瘤指數除了前列腺癌的指數具有重要參考價值，其實很多指數都是拿來追蹤變化，而非診斷癌症用。

我很誠懇地告訴楊伯伯：「你問的問題都很重要，但這個回答的責任應當落在原來開立檢查的單位，作為不同醫院的醫師，很難從沒有症狀的檢驗數據去說些什麼，而且這些項目都不列在健保紀錄，也很難判定或追蹤。」最後我推薦楊伯伯，不妨先從國民健康署推動的成人預防保健著手，這些都是經過實證且有公費補助的項目。

健康檢查 不是越貴越好

其實疾病預防與篩檢是一門很深的學問，不可否認有些具有早期發現疾病的檢查，考量到經費，所以不在國家健保的範圍，但絕對沒有「健康檢查越貴越好，或越貴越保險」這種事！沒有方向的隨機檢查，往往拿到的不是「資訊」而是「雜訊」。更重要的是，主責健康檢查的單位，既然收取了昂貴的費用，就應當負起解讀的責任，而非任由民眾面對這些檢驗數據無所適從，或推給其他院所的醫師。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

醫學小知識：

世界衛生組織（World Health Organization，簡稱WHO）早在1968年就由Wilson和Jungner2位學者訂出了何種疾病需要篩檢的10點判準，成了公共衛生的經典。

●所要探究的疾病必須是當前重要的健康議題。

●應該已經具備廣為接受的治療方式。

●進一步確定診斷或治療的機制應該已經建立。

●疾病的早期症狀應該能被偵測。

●應該存在適當的檢查來做偵測。

●檢查或測驗能為多數民眾接受。

●疾病自然史或是從症狀到預後已經能適當掌握。

●對於怎樣的受測者要被視為病患已經有共識。

●篩檢所負擔的成本應該為早期治療所獲得的利益所平衡。

●發掘病患的過程應該持續而非1次解決。

（文／羅彥宇）

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