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讓小娃兒愛吃菜 營養師有撇步

2025/04/04 05:30
讓小娃兒愛吃菜 營養師有撇步

▲以少湯多料的方式給予，避免快速喝湯，提前產生飽足感。 （照片提供／倪曼婷）

文／倪曼婷

讓小娃兒愛吃菜 營養師有撇步

▲透過蘿蔔湯讓幼兒補充蔬菜，輕鬆吃光。（照片提供／倪曼婷）

衛福部發佈的幼兒期營養參考手冊中建議，1-3歲幼兒每日應攝取至2份蔬菜（1份蔬菜=可食生重約100公克）；4-6歲則須提升至每日3份，但手冊中亦指出，根據2012年台灣4-6歲幼兒整體飲食品質與肥胖體位的相關性調查顯示，4-6歲幼兒飲食中蔬菜類攝取量僅1.4份，未達建議攝取量的一半。

◎提升幼兒蔬菜攝取量可以這樣做

●養成攝取新鮮天然食材的習慣

飲食中應多以天然食材為主，即便是餐間點心，仍須避免攝取過多加工製品、零食，例如：小熱狗、調味較重的餅乾零食、甜點等，當養成過多鹽分、糖類、人工香料的飲食型態，就容易造成挑食的行為表現。

食材首重天然 烹調方式多樣化

●增加食物的多樣性

多嘗試不一樣的食材，不僅能多樣化的攝取不同營養素外，透過味道、口感、顏色的不同，來提升幼稚飲食意願，找出幼兒較喜歡且適當的飲食型態。

以蔬菜來說，不只是葉菜類屬於蔬菜，可搭配嘗試菇類、蘿蔔、筍子、茄子等不同種類的蔬菜，以提升整體攝取量。

●嘗試不同烹調方式

除了常見的水煮、油炒以外，也可嘗試透過烤、煮湯、拌飯等不同型態方式，來增加蔬菜類的補充。若以湯品方式給幼兒補充時，建議以少湯多料的方式給予，以避免快速喝湯，提前產生飽足感。

以實際經驗來看，餐餐要讓幼兒藉由葉菜類的攝取來達到建議量確實不易，以蘿蔔排骨蛤蜊湯為例，透過湯中蘿蔔來提高蔬菜攝取，並加入蛤蜊，以天然方式提升湯的鮮味，養成多吃新鮮食材和原型食物的飲食型態。

◎蘿蔔排骨蛤蜊湯

●食材：蘿蔔1根、排骨適量、蛤蜊半斤、鹽適量。

●步驟：

1.將水煮沸後，丟入排骨汆燙約3分鐘。

2.白蘿蔔去皮後切塊備用。

3.將水煮滾後，放入排骨及蘿蔔，再次煮滾後轉小火，煮約30分鐘。

4.加入適量鹽調味，並放入蛤蜊煮熟，煮滾後，燜約10分鐘後即可食用。

（作者為營養師）

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