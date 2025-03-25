「美甲」應適度休息 中醫教從指甲看健康

▲美甲令人賞心悅目。 （照片提供／邱伯恩）

文／邱伯恩

▲美甲使用的紫外燈偶爾照射1次不會對健康有影響。 （照片提供／邱伯恩）

愛美是人的天性，在門診中常見把指甲像藝術品般的創作；有一位賴小姐（化名）每2個月就把指甲換新妝，自己心情愉悅，也希望別人賞心悅目。不過最近1次的門診她提出問題：「聽說從指甲可看身體健康狀況，我這樣就看不到指甲發生了什麼變化，是不是要間隔一段時間再換新妝？」

透過指甲可以反應出身體許多枝微末節的健康狀況，現代人許多使用美甲光療或是各式指甲相關的美容，對我們身體到底會不會有影響？

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首先，我們要先了解指甲的結構。指甲是皮膚的延伸，由角蛋白組成。角蛋白是一種堅韌的蛋白質，能夠有效保護指尖免受外部創傷，使指甲成為手部與足部的重要防護屏障，阻止細菌、真菌和其他病原體的侵害，避免感染發生。

許多人常遇到指甲直條紋（豎紋）的症狀而產生許多擔憂，其實大多不需要太過擔心，隨著年齡增長，細胞代謝變慢，便容易產生這種現象，尤其是當指甲的舊細胞代謝不佳，新細胞卻不斷從下方生成時，便會造成指甲隆起而形成線條。

傳統醫學對指甲也非常重視，認為指甲是一扇窺探身體健康的窗口。最早對指甲的論述，可追溯至《黃帝內經》，其中將指甲視為皮膚的附著物與衍生物，並稱其為「爪甲」。

中醫認為，指甲與筋、肝息息相關，其光澤與生長狀態可反映人體內部的健康狀況。

美甲紫外燈 半年1次不影響

民間有一段俗話流傳：「看看甲，知七八」，意思是透過簡單的自我檢查與診斷，可以了解指甲與自身體質的關聯；舉例而言，指甲蒼白或薄脆，可能與氣血不足、貧血或肝血虛弱有關；指甲發黃或乾枯，可能代表消化系統問題，如脾胃虛弱等；如果指甲有豎紋或凹陷，也可能與氣滯血瘀或慢性疾病相關。

美甲是現代人的時下流行趨勢，如果擔心美甲忽略了指甲的健康變化，建議美甲的次數不要太密集，也可以讓指甲透透氣；另外，有人擔心美甲使用的紫外燈，是否會增加致癌風險，其實，其照射時間短，功率較低，一般人偶爾美甲（如1個月或半年1次），基本上不會對健康造成影響。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫師）

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