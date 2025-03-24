培養運動好習慣 奠定孩子成長基石

▲研究發現，運動有助孩子的身心健康與成績表現；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

文／柯俊銘

▲現今的孩子太黏3C螢幕，普遍有運動不足的問題；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片提供／柯俊銘）

隨著科技的進步，許多孩子的生活起居被螢光幕所佔據，每天都花許多時間在打遊戲、追劇、看片和聊天上，運動量嚴重不足。

▲家長要以身作則，帶著孩子運動，從中也能增進彼此關係；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／柯俊銘）

然而，適量的運動對孩子的健康至關重要，不僅能促進體能發展，預防慢性病的發生，還能提升心理韌性與學習能力。

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家長要以身作則

想要培養孩子運動的好習慣，家長其實扮演關鍵性的角色。

◎專家建議，家長可以這樣做

●以身作則：家長本身要樂於從事體育活動，讓孩子看到您的熱情和堅持，潛移默化中，自然會受到激勵，進而內化，有樣學樣。

●選擇所愛：興趣是持續運動的最大動力。觀察孩子對哪些運動感興趣，協助他們找到適合自己的運動類型，並鼓勵他們去參與。

●設定目標：為孩子設定簡單且可實現的運動目標，比方說每天步行5000步，或每週運動3次，讓他們在達成目標時，能獲得成就感。

●創造機會：家長可以主動邀約，讓孩子跟著一起運動，如散步、慢跑或打羽球，在增進親子關係的同時，也能成為孩子的榜樣。

●規律作息：日常安排固定的運動時間，像是放學後或晚餐前，即使幾十分鐘也好，讓運動成為生活的一部分，而非臨時的選項。

進步時給予肯定

●提供酬賞：當孩子完成運動或在運動中有進步時，給予肯定和讚美，無論是言語或小禮物，都能強化他們的自信心和持續的動力。

●避免壓力：讓孩子享受運動的過程，而不是將其視為一項任務或義務。如果孩子覺得被強迫，壓力過大，恐對運動產生排斥感。

●營造趣味：讓運動變得有趣。請孩子聯絡同儕一起來玩，或組織家庭競賽，這樣會讓孩子覺得運動是有意思的社交、娛樂活動。

幫孩子建立運動習慣需要耐心和長期的支持，但這是投資孩子未來身心健康的最佳方式。

（作者為公職臨床心理師）

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