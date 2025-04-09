慎防登革熱！ 北市環保局點「8地點」是病媒蚊溫床

台北市環保局生態防蚊師說明，停車場立柱坑洞也是容易長時間積水的孳生源。（記者劉詠韻攝）

〔記者劉詠韻／台北報導〕每年5至6月是台灣的梅雨季節，濕熱天氣的影響下，社區的綠化帶、水池、排水溝渠及遮雨棚天易成為媒蚊孳生的溫床。為減少登革熱疫情的發生，台北市環保局今上午舉辦「全市孳生源清除日」，並邀來區公所、衛生局等單位並攜手百名義工及市民進行環境巡檢，呼籲民眾孳清時做好自身防護，著長袖衣褲或噴抹防蚊液於皮膚裸露之處，避免蚊蟲叮咬危害健康。

環保局長徐世勲受訪時表示，車站、住宅區、商業區、近山區住宅及近農地住宅台會是重點控管區域，並指防疫漏洞與孳生源包括社區的綠化帶、水池、植栽、排水溝渠、遮雨棚天溝，而社區建物後巷、防火巷、居家環境周遭等私人領域也仰賴自主進行環境整頓，提醒住戶應定期清理室內外區域，雨後勤加檢視是否有積水容器，並將原積水容器內壁刷洗乾淨，避免可能殘存的蚊卵。

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環保局長徐世勲帶領民眾進行環境巡檢，利用3D巡查棒檢視樹洞。（記者劉詠韻攝）

社區的綠化帶、水池、排水溝渠及遮雨棚天也容易成為病媒蚊孳生的溫床。（記者劉詠韻攝）

至於公共區域，環保局針對全市456里定期進行里噴藥消毒工作，統計今年1至2月，共計噴藥消毒323里次，清除積水容器324個，噴藥面積達295萬餘平方公尺。

另外，北市蚊媒監測中心持續利用科技防疫，於車站、住宅區、商業區、近山區住宅及近農地住宅等佈設誘殺桶及誘卵桶，監控病媒蚊分布及密度，確實掌握病媒蚊活動強度。

活動開始前，環保局及衛生局等單位在公園向民眾宣導。（記者劉詠韻攝）

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