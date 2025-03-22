春天養生首重養肝 清爽藥膳補元氣

▲圖1：南瓜藥膳濃湯。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲圖2：香煎土魠魚。 （照片提供／王儀絜）

春天是萬物復甦的季節，中醫的觀點認為，春季是保養肝系統的好時節。保持心情愉快、適度活動筋骨、飲食清淡營養（多食綠色蔬果）為不二法則。

分享2道護肝好心情的營養藥食膳；

◎南瓜藥膳濃湯（圖1）：

●藥食材：南瓜、枸杞、菊花、牛奶、鹽、胡椒粉。

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●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，南瓜皮刷乾淨後切塊。

2.將南瓜切塊後放入適當的容器，再放入電鍋內鍋中，外鍋加入2杯水，按下開關蒸煮，至開關跳起後，備用。

3.將步驟1的菊花與枸杞放入湯鍋中，加入適量的水，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘，即可關火備用。

4.取出步驟2蒸軟的南瓜，用湯匙將南瓜壓成泥。

5.將步驟3煮好的菊花枸杞茶（含枸杞），分次加入南瓜泥中，攪拌均勻。

6.將步驟5的南瓜藥膳濃湯放入湯鍋中，開小火加熱，慢慢倒入牛奶並攪拌，最後，加入少量的鹽與胡椒粉調味，即可上桌。

●功效：

「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎，益精明目。

「菊花」性涼甘苦，疏散風熱，平肝明目。

「南瓜」性味甘溫，補中益氣、富含多種營養素。

「牛奶」含鈣質、蛋白質。

●小叮嚀：

步驟2電鍋外鍋的水量，可視南瓜用量調整；若有乳糖不耐症者，可省略步驟6。

素食者 用杏鮑菇取代土魠魚

◎香煎土魠魚（圖2）：

●藥食材：人參鬚、麥門冬、五味子、大棗、土魠魚、高麗菜、鴻喜菇、薑、米酒、醬油。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，高麗菜切適中、鴻喜菇去除根部、薑切片。

2.將步驟1的人參鬚、麥門冬、五味子、大棗放入湯鍋中，加入適量水，先浸泡約20分鐘，備用。

3.將土魠魚放入適當容器中，取步驟2浸泡的中藥藥汁（適量），均勻淋在魚面上，再放上薑片及少量米酒後靜置，備用。

4.將步驟2含藥材及藥汁的鍋子進行加熱，大火煮滾後轉小火，續煮10分鐘，接著加入高麗菜及鴻喜菇，再煮10分鐘，加入少量醬油調味，即可關火。

5.煎鍋倒入適量油，待熱鍋後，先轉小火，將步驟3的土魠魚用餐巾紙沾乾後，小心放入鍋中，再開至適量火侯，煎至熟且兩面成金黃色即可盛盤，最後，放上步驟4的藥膳湯品即可上桌。

●功效：

「人參鬚」性味甘微苦平，可補元氣、除煩渴。

「麥門冬」性味甘微苦寒，可清心除煩、益胃生津。

「五味子」性味酸甘溫，可益氣生津、寧心安神。

「大棗」性味甘溫，可補脾益氣、養血安神。

「土魠魚」含豐富蛋白質及Omega–3不飽和脂肪酸。

「高麗菜」含維生素B、C、鈣。

「鴻禧菇」含胺基酸、纖維質，維生素B。

●小叮嚀：

鮮魚可依時令做調整；素食者可用杏鮑菇取代土魠魚。（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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