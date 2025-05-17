健康網》起床「3習慣」跟脂肪說BYE！ 伸懶腰入列

營養師分享，起床後養成伸懶腰、喝水、吃早餐等3個習慣，有助於減脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否早上鬧鐘叫不醒、出門匆匆忙忙、來不及吃早餐或剛起床沒胃口？這些可能就是您瘦不下來的原因！營養師陳采瑜在臉書粉專「Sonia營養師生活手記」發文表示，一日之計在於晨，起床後養成伸懶腰、喝水、吃早餐等3個習慣，有助於減脂、提升代謝，維持身體健康。

晨間3個好習慣助燃脂

●伸懶腰：起床後不要急急忙忙的下床，先留在床上伸懶腰、拉拉筋，可幫助肌肉放鬆、增加血液循環，更有助於提神醒腦。

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●喝1杯水：洗漱後，空腹喝杯溫開水，有助於腸胃道蠕動，改善便秘，還能預防高血壓、促進代謝、幫助減脂。

●吃早餐：早上為自己準備一頓健康豐盛的早餐，能幫助身體開機，有助於整天的運作、提高代謝，還能增加學習或工作的專注力、穩定情緒。

別小看一頓早餐，陳采瑜曾在臉書表示，當我們早晨醒來後，已經將近10-12個小時沒有進食，此時能量變低，會影響到身體和大腦的運作。

有研究顯示，早上沒有吃早餐的兒童在解決問題的執行力會比較弱，言語流暢性、創造力和吸收知識的能力也會受到影響；而有吃早餐的成年人比不吃早餐的人，體重更能維持在理想範圍內。

研究指出，沒有吃早餐的兒童言語流暢性較弱，解決問題的執行力也會受到影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳采瑜分享，美國科羅拉多大學醫學院曾做過1項實驗，他們讓受試者隔天吃1次早餐，而午餐、晚餐保持不變，同時對他們的胰島素和血糖進行監測。

研究結果顯示，不吃早餐會影響全天的血糖水平。因為此舉僅能讓血糖暫時維持在較低水平，對糖尿病患來說，更容易發生低血糖反應，低血糖反應之後，又可能因為升糖激素分泌增加而使血糖反跳性升高，讓血糖失控。

陳采瑜強調，早餐一定要吃，不吃不僅不會變瘦，還會影響到血糖、情緒表現、體重等健康問題。

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