自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》起床「3習慣」跟脂肪說BYE！ 伸懶腰入列

2025/05/17 09:30

營養師分享，起床後養成伸懶腰、喝水、吃早餐等3個習慣，有助於減脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師分享，起床後養成伸懶腰、喝水、吃早餐等3個習慣，有助於減脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是否早上鬧鐘叫不醒、出門匆匆忙忙、來不及吃早餐或剛起床沒胃口？這些可能就是您瘦不下來的原因！營養師陳采瑜在臉書粉專「Sonia營養師生活手記」發文表示，一日之計在於晨，起床後養成伸懶腰、喝水、吃早餐等3個習慣，有助於減脂、提升代謝，維持身體健康。

晨間3個好習慣助燃脂

●伸懶腰：起床後不要急急忙忙的下床，先留在床上伸懶腰、拉拉筋，可幫助肌肉放鬆、增加血液循環，更有助於提神醒腦。

●喝1杯水：洗漱後，空腹喝杯溫開水，有助於腸胃道蠕動，改善便秘，還能預防高血壓、促進代謝、幫助減脂。

●吃早餐：早上為自己準備一頓健康豐盛的早餐，能幫助身體開機，有助於整天的運作、提高代謝，還能增加學習或工作的專注力、穩定情緒。

別小看一頓早餐，陳采瑜曾在臉書表示，當我們早晨醒來後，已經將近10-12個小時沒有進食，此時能量變低，會影響到身體和大腦的運作。

有研究顯示，早上沒有吃早餐的兒童在解決問題的執行力會比較弱，言語流暢性、創造力和吸收知識的能力也會受到影響；而有吃早餐的成年人比不吃早餐的人，體重更能維持在理想範圍內。

研究指出，沒有吃早餐的兒童言語流暢性較弱，解決問題的執行力也會受到影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，沒有吃早餐的兒童言語流暢性較弱，解決問題的執行力也會受到影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

陳采瑜分享，美國科羅拉多大學醫學院曾做過1項實驗，他們讓受試者隔天吃1次早餐，而午餐、晚餐保持不變，同時對他們的胰島素和血糖進行監測。

研究結果顯示，不吃早餐會影響全天的血糖水平。因為此舉僅能讓血糖暫時維持在較低水平，對糖尿病患來說，更容易發生低血糖反應，低血糖反應之後，又可能因為升糖激素分泌增加而使血糖反跳性升高，讓血糖失控。

陳采瑜強調，早餐一定要吃，不吃不僅不會變瘦，還會影響到血糖、情緒表現、體重等健康問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中