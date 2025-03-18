自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

幹細胞治療巴金森病？ 尚無臨床佐證！

2025/03/18 05:30
幹細胞治療巴金森病？ 尚無臨床佐證！

▲注射「白血球生成激素」治療巴金森病還有待更多臨床佐證；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

58歲的王太太罹患巴金森病已有6年，她的女兒王小姐為了母親的病情四處奔波、尋訪名醫，醫藥費負擔越來越重，但病情也不見改善。聽說幹細胞可以治療巴金森病，不惜血本施打了好幾輪的白血球生成激素（也就是G-CSF），結果白血球升高到4萬，外加骨關節疼痛，巴金森病完全沒改善，因此心生疑惑，前來諮詢。

其實王太太不是第1個這樣的例子，臨床上也有遇到一些個案詢問「幹細胞治療巴金森病」一事。

首先要了解「巴金森病」是1種神經退化疾病，30年前確實有一批瑞典的科學家試圖將胚胎細胞植入大腦，期待能救贖這些退化神經，然而臨床試驗的結果證實是失敗的，因此幹細胞研究停了下來。但後來出現了誘導性多功能幹細胞（iPSC），日本科學家山中伸彌還因這項研究獲得了2012年的諾貝爾生醫獎，又激起了大家對這類研究的熱情。

然而G-CSF（白血球生成激素）這項藥物，本來是應用在全身性化療後，激發身體的白血球生成，並非傳統上講的「幹細胞」。

自費方式治療恐生爭議

從文獻回顧，以及曾請教國際巴金森與動作障礙學會的專家，只有2012年發表在神經學指標期刊《大腦》(Brain)上德國科學家研究老鼠的試驗中有看到動作改善，之後再也沒有任何具規模的人體臨床試驗可以證實G-CSF對巴金森病有效。也就是說，王太太的這項治療完全是出於試驗性質，但若她沒有正式加入臨床試驗，而用自費方式治療可能會有爭議。

王小姐問：「這樣算是所謂的『藥品仿單標示外使用』嗎？因為也有很多自費項目是健保不給付，但是臨床可以用呢？」我向她解釋，所謂的「藥品仿單標示外使用」也必須要有一些客觀的臨床試驗佐證，目前G-CSF對巴金森病的成效是完全找不到正面效果的臨床佐證，恐怕連「藥品仿單標示外使用」都不能算是，若想要用此治療巴金森病恐怕要自負風險。

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中