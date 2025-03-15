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「落枕」脖子卡卡 中醫通氣血即刻救援

2025/03/15 05:30
「落枕」脖子卡卡 中醫通氣血即刻救援

▲落枕會讓人感覺極度不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／邱伯恩

「落枕」脖子卡卡 中醫通氣血即刻救援

▲民眾貼痠痛貼布緩解肩頸疼痛。（照片提供／邱伯恩）

診間日前出現多位自訴：「脖子後面出現一陣陣疼痛，尤其在頭轉過特定方向的肩膀時，感到僵硬不適與活動困難，只好貼上痠痛貼布緩解疼痛。」這正是人們熟知的落枕（頸部肌肉急性扭傷）。

「落枕」脖子卡卡 中醫通氣血即刻救援

▲落枕可按摩天柱穴、風門穴有助緩解不適。（照片提供／邱伯恩）

落枕是1種在頭部和頸部肌肉長時間保持固定位置時，特別容易出現的病症，這種情況可能是由於睡姿不良、枕頭高度不適、長時間維持相同姿勢，甚至寒冷氣候導致肌肉受涼。

一般建議在症狀初期採用冰敷來降低炎症，隨後再使用熱敷來舒緩僵硬與促進恢復。傳統中醫認為，落枕不僅被視為肌肉問題，更反映了身體內部氣血流動的失衡。頸部是氣血運行的重要樞紐，負責連接頭部與身體，如果此部位受到干擾，氣血不通，就可能導致僵硬與疼痛。

先冰敷降發炎 再熱敷促修復

◎頸部僵硬通常由內外因素共同影響包括：

●外邪侵襲：風、寒、濕等環境因素侵入經絡，阻礙氣血運行，導致頸部僵硬，特別是在寒冷潮濕的環境中更為常見。

●情緒壓力：長期的壓力、憤怒或沮喪會導致肝氣鬱結，進而影響氣血流動，使肌肉緊繃，頸部產生不適。

●氣血不足：氣血虛弱會使頸部肌肉與筋腱缺乏足夠的養分，導致肌肉僵硬與疲勞感。

中醫以整體調理為原則，針對頸部僵硬的不同成因，透過自然療法促進氣血循環、緩解症狀，並強化身體的自我修復能力。

自我按壓天柱穴、風門穴

◎落枕可自我按壓的穴位

●天柱穴：位於後正中線上，後髮際上0.5寸，斜方肌外側。天柱穴是支撐頭部與頸部的重要穴位，當頸部肌肉緊張或氣血運行受阻時，刺激此穴位可以幫助舒緩頸部壓力，促進血液循環，有效改善落枕症狀。我們可以用雙手拇指輕輕按壓天柱穴，每次維持5-10秒，放鬆後，重複5-10次，有助於舒緩頸部壓力與提升血液循環。

●風門穴：位於第2胸椎棘突下旁開1.5寸，是身體對抗風寒的重要防線之一。適當刺激可幫助預防風邪入侵，緩解頸部僵硬，並提升免疫力。可以透過雙手拇指按壓風門穴，維持5-10秒後放鬆，重複5-10次，有助於舒緩緊繃的頸背部肌肉。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院中醫部醫師）

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