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迷路與走失 並非失智症的必經之路

2025/03/11 05:30
迷路與走失 並非失智症的必經之路

▲迷路與走失並非失智症的必經之路，一旦發現其空間定位出現狀況或是會有突發的暴衝情緒，就該提早做好預防或是藥物介入；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／羅彥宇

失智症長輩走失的案件時有耳聞，不少人常會問：「這是否為失智症進展的必經之路？」「該怎麼預防發生？」「有沒有方式能夠辨識出路上遇到的長輩為失智症患者？」「有沒有藥物可以治療？」

空間定位出狀況 提早做好預防

失智症是1個症候群，經常是多種病因所引起的。失智症的症狀起源於特定的神經解剖位置，也就是說只要破壞的大腦位置一樣，出現的症狀都會相近。以迷路與走失為例，有時候是定向感出錯的問題，有時候是強迫與衝動性質的遊走，有時候是因為一個假想的情境而不斷想要逃脫，然而單從外顯的行為表現難以斷定是哪一種。

大腦中的海馬迴區域，位於顳葉的內側，粗略是耳朵向內5公分處。這裡有一群神經細胞，能夠辨識我們身體與外界環境的相對位置，協助空間定位，形成「認知地圖」。阿茲海默症的病人，海馬迴經常是因神經退化而最早被破壞的組織，所以不僅短期記憶的能力受損，空間的定位也會錯亂，這是失智症病人迷路或走失的原因之一。

而衝動性的暴走或焦慮感很高的遊走跟額葉功能的退化有關。額葉有許多神經細胞是負責「抑制」其他的神經過度興奮，一旦「抑制」型的細胞退化，暴走與衝動行為就有可能發生。我們經常在發生過腦傷的病人上可以遇見類似的個性轉變，原因是腦部外傷最常見的位置即是額顳葉。

如果是定向感缺損，也就是海馬迴或顳葉內側退化為主的病人，使用附有聯絡資訊的手鍊，或是穿戴具定位功能的手錶，可以在必要的時候發揮尋人作用；若是因為行為暴走或焦慮遊走的病人，就會需要提升血清素或降低多巴胺的藥物，來緩和額葉退化造成的影響，但副作用也可能造成病人不愛動、淡漠、或甚至行動遲緩。

迷路與走失並非失智症的必經之路，一旦發現其空間定位出現狀況或是會有突發的暴衝情緒，就該提早做好預防或是藥物介入。但照顧者也別忘了失智症病人也是人，也有外出行動或散步行走的需求，一把大鎖關在家裡絕對不會是預防迷路走失的最佳解方！

（作者為台東聖母醫院院長、神經內科醫師）

醫學小辭典

愛爾蘭裔美國暨英國籍神經科學家約翰‧奧基夫（John O’Keefe）於1971年，首先發現腦部海馬迴的某一群「位置細胞」組成定位系統，在空間中的位置有所移動時，活化的細胞群因此改變。

2005年，挪威學者愛德華‧莫澤（Edvard I. Moser）和邁–布里特．莫澤（May-Britt Moser）夫婦發現另一類「網格細胞」，這些細胞能產生座標系統，並負責正確定位及路徑尋找。他們的研究證實，位置細胞與網格細胞，如何能去定位及導引路徑，因此榮獲2014年諾貝爾生理醫學獎。

約翰．奧基夫、愛德華‧莫澤及邁-布里特．莫澤，3人的發現解決百年以來，一直困擾哲學家及科學家的疑問，大腦是如何建置環繞自身的空間輪廓圖，以及我們是如何在複雜的環境，找到導引的路徑。

（文／羅彥宇）

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