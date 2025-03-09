春天溫差大 藥膳粥保健好消化

▲太子參藥膳粥。（照片提供／王儀絜）

文／王儀絜

▲紫蘇薄荷茶。（照片提供／王儀絜）

春天天氣多變，稍不留意就容易感冒或感到身體不適。因此，日常自我保健相形重要。如早晚溫差較大時，應注意穿著的增減及頭頸部的保暖；充足的睡眠和適當的休息不可少；在飲食方面，應選擇清淡易消化的食材，避免辛辣油膩的料理，也可以善用中藥藥食膳來照護身體。

分享2道可提升體力及保護呼吸道的藥食膳：

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◎太子參藥膳粥：

●藥食材：太子參、枸杞、百合、山藥、茯苓、鮮香菇、豬絞肉、芹菜、雞蛋、白米、糙米、鹽。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，鮮香菇、芹菜切適中。

2.白米及糙米洗淨後，將步驟1的藥食材（除枸杞、雞蛋、芹菜以外）跟白米、糙米一同放入電鍋內鍋，加入適量水（米：水比例約為1:7），外鍋加入2杯水，按下開關燉煮。

3.將雞蛋去殼放於容器中，打散，備用。

4.待開關跳起，小心將枸杞、芹菜、少量的鹽及步驟3的雞蛋液加入粥裡，攪拌均勻後，外鍋放入少許水，再按下開關續煮，待開關再次跳起，即可上桌。

●功效：

「太子參」性味甘微苦平，益氣生津、補益脾肺。

「山藥」性味甘平，可補脾養胃、生津益肺。

「百合」性味甘微寒，可潤肺止咳、清心安神。

「枸杞」性味甘平，可滋補肝腎、益精明目。

「茯苓」性味甘淡，可益脾和胃、寧心安神。

「豬肉」含蛋白質、鐵質。

「雞蛋」含蛋白質、卵黃素。

「鮮香菇」含蛋白質、膳食纖維。

「糙米」含維生素B、E、K、膳食纖維。

●小叮嚀：白米與糙米的用量比例為1：1，若容易有胃酸者，建議減少水量及糙米用量；粥品亦可斟酌加少許入白胡椒粉提味。

◎紫蘇薄荷茶：

●藥食材：薄荷、新鮮紫蘇葉、沙參、羅漢果、生薑。

●步驟：

1.將上述藥食材洗淨，生薑切片，羅漢果壓裂取1/4顆。

2.將步驟1的沙參、生薑、羅漢果放入鍋中，加入適量的水，大火煮滾後轉小火，續煮20分鐘。

3.小心加入紫蘇葉及薄荷，再煮5分鐘後，即可關火，待溫度稍涼，即可倒出飲用。

●功效：

「薄荷」性味辛涼，可宣散風熱、治頭痛頭風。

「紫蘇葉」性味辛溫，可治解表散寒、行氣和胃。

「沙參」性味甘苦微寒，養陰清肺、化痰益氣。

「羅漢果」性味甘涼，可清熱潤肺、止咳、潤腸。

「生薑」性味辛溫，可溫中止嘔、溫肺止咳化飲。

●小叮嚀：可視個人體質調整藥材比例；紫蘇葉亦可使用乾品入茶飲。

（作者為台中市李德茂中醫診所藥師）

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