5關鍵找心理師 建立信任感最重要

▲找到適合自己的心理師是邁向心理健康與關係改善的重要一步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」於去年8月初正式上路，提供15-45歲每人3次免費心理諮商，以達到鼓勵求助、促進個人能力正向成長，及高風險及早介入。

然而，許多人在挑選心理師時可能會感到困惑，出現像是「哪種類型的心理師比較適合我？」、「諮商方式有什麼不同？」、「萬一遇到不OK的心理師怎麼辦？」等疑問。由於選擇不當恐影響治療效果，茲提供以下5個關鍵要點，做為找尋心理師的參考：

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●確認資格：合格的心理師都要通過國家高等考試，如「臨床心理師」或「諮商心理師」。可至公會網站查詢心理師的執業證照，確保其專業背景。此外，有些精神科醫師也有提供心理治療的服務。

●探聽專長：心理師的治療方式受其學派影響，選擇符合自己需求的學派，有助提高諮商的適配度。比方說，常見的認知行為療法強調改變不良思維模式，精神分析療法則著重探索潛意識和童年經驗。

●了解風格：諮商不只是理論與技術的運用，更重要的是人際互動。有些心理師較溫和，以傾聽為主，有些則較直接，會給予挑戰性的回饋。建議初次諮詢時觀察自身感受，看是否覺得舒適與被理解。

●考量現實：諮商的頻率常為每週一次，每次50分鐘，而每個療程往往要5-10次。因此地點方便前往、時間能配合和費用在預算範圍內是必須考慮的條件。唯有一切到位，方能穩定地接受諮商。

長期沒進展 或許就要主動更換

●信任直覺：即使心理師在專業上符合標準，但互動時讓人感到不自在，或經過幾次諮商仍無法建立信任感，那麼這可能不是最適合你的心理師。關係建立需要時間，長期沒有進展，或許就要主動更換。

選對心理師，就像找到一位適合自己的教練或醫師，是邁向心理健康、關係改善與生活品質提升的重要一步。

（作者為心理師）

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