自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

5關鍵找心理師 建立信任感最重要

2025/03/02 05:30
5關鍵找心理師 建立信任感最重要

▲找到適合自己的心理師是邁向心理健康與關係改善的重要一步；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／柯俊銘

衛福部的「青壯世代心理健康支持方案」於去年8月初正式上路，提供15-45歲每人3次免費心理諮商，以達到鼓勵求助、促進個人能力正向成長，及高風險及早介入。

然而，許多人在挑選心理師時可能會感到困惑，出現像是「哪種類型的心理師比較適合我？」、「諮商方式有什麼不同？」、「萬一遇到不OK的心理師怎麼辦？」等疑問。由於選擇不當恐影響治療效果，茲提供以下5個關鍵要點，做為找尋心理師的參考：

●確認資格：合格的心理師都要通過國家高等考試，如「臨床心理師」或「諮商心理師」。可至公會網站查詢心理師的執業證照，確保其專業背景。此外，有些精神科醫師也有提供心理治療的服務。

●探聽專長：心理師的治療方式受其學派影響，選擇符合自己需求的學派，有助提高諮商的適配度。比方說，常見的認知行為療法強調改變不良思維模式，精神分析療法則著重探索潛意識和童年經驗。

●了解風格：諮商不只是理論與技術的運用，更重要的是人際互動。有些心理師較溫和，以傾聽為主，有些則較直接，會給予挑戰性的回饋。建議初次諮詢時觀察自身感受，看是否覺得舒適與被理解。

●考量現實：諮商的頻率常為每週一次，每次50分鐘，而每個療程往往要5-10次。因此地點方便前往、時間能配合和費用在預算範圍內是必須考慮的條件。唯有一切到位，方能穩定地接受諮商。

長期沒進展 或許就要主動更換

●信任直覺：即使心理師在專業上符合標準，但互動時讓人感到不自在，或經過幾次諮商仍無法建立信任感，那麼這可能不是最適合你的心理師。關係建立需要時間，長期沒有進展，或許就要主動更換。

選對心理師，就像找到一位適合自己的教練或醫師，是邁向心理健康、關係改善與生活品質提升的重要一步。

（作者為心理師）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中